Jeoloji dünyasında uzun süredir sabit bir blok olduğu varsayılan İber Yarımadası'nın hareketli bir yapıya sahip olduğu bilimsel verilerle ortaya kondu. Yapılan yeni bir çalışma, İspanya ve Portekiz'in üzerinde bulunduğu kara kütlesinin hem kuzeye doğru ilerlediğini hem de kendi ekseni etrafında saat yönünde döndüğünü belirledi.

AVRASYA VE AFRİKA HER YIL BİRBİRİNE 4 İLA 6 MM ORANINDA YAKLAŞIYOR

Bask Bölgesi Üniversitesi'nden araştırmacı Asier Madarieta liderliğinde yürütülen çalışma, bölgedeki tektonik dinamikleri yeniden tanımladı. Yarımada genelindeki kalıcı GPS istasyonlarından elde edilen verilerle desteklenen araştırmanın öne çıkan bulguları şunlar:

- Avrasya ve Afrika plakalarının her yıl birbirine 4 ila 6 mm oranında yaklaştığı tespit edildi.

- Veriler, İber Yarımadası'nın Avrasya plakasına doğru ilerlerken aynı zamanda saat yönünde bir dönüş gerçekleştirdiğini doğruluyor.

- Cebelitarık Boğazı’nın doğusunda yer alan kabuk yapısı, Afrika-Avrasya çarpışmasından kaynaklanan deformasyonu emerek stresin iç kesimlere iletilmesini engelliyor.

- Boğazın batısında ise Afrika ve Avrasya plakaları arasında doğrudan bir çarpışma yaşanmakta ve bu durum yarımadayı güneybatıdan iterek saat yönünde dönmesine neden oluyor.

BU HAREKETLER UZUN VADEDE KITALARIN BİRLEŞMESİNE NEDEN OLACAK

Araştırma, milimetrik düzeydeki bu hareketlerin bölgedeki deprem mekanizmalarını anlamak için kritik olduğunu vurguladı. Bilim insanları, geliştirilen bu yeni modelin, yüzeyde belirgin bir fay hattı bulunmayan alanlarda meydana gelen sismik aktiviteleri açıkladığını ifade etti.

Tarihsel olarak 1755 yılında yaklaşık 40.000 kişinin ölümüne yol açan 7.7 büyüklüğündeki Büyük Lizbon Depremi'ni hatırlatan uzmanlar, stresin Betik Kordilleraları ve Rif Dağları gibi yapılar aracılığıyla dağıtıldığını belirtti.

Günlük yaşamı doğrudan etkilemeyecek seviyede olan bu hareketlerin, uzun vadede Avrupa ve Afrika kıtalarının birleşmesiyle sonuçlanabileceği öngörülüyor.