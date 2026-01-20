Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal medya fenomeni Ali Sert ve şarkıcı Rabia Karataş tutuklanmıştı. Sert ve Karataş’ın uyuşturucu testlerinin pozitif çıktığı öğrenildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada, 6 şüpheli hakkında "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak", "uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştırmak", "bir kimseyi fuhşa teşvik etmek, bunun yolunu kolaylaştırmak ya da fuhuş için aracılık etmek veya yer temin etmek" ve "kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak" suçlarından gözaltı kararı verilmişti.

Bu kapsamda, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince operasyon düzenlendi. Operasyonda, Oktay Kaynarca, Emel Müftüoğlu, Neda Şahin, Ali Sert, Rabia Karataş ve Selen Çetinkaya gözaltına alındı.

Şüpheliler hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Adli Tıp Kurumuna (ATK) götürüldü. Zanlılar, buradaki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.

Savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından şüpheliler Oktay Kaynarca ile Emel Müftüoğlu, "ev hapsi" şeklindeki adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimlik, Kaynarca ve Müftüoğlu hakkında "yurt dışı çıkış yasağı" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi.

Savcılık işlemlerinin ardından sulh ceza hakimliğine gönderilen diğer şüphelilerden Ali Sert ile Rabia Karataş tutuklandı. Şüpheliler Neda Şahin ve Selen Çetinkaya hakkında ise adli kontrol hükümlerinin uygulanmasına karar verildi.

KAYNARCA VE MÜFTÜOĞLU'NUN TESTLERİ 'NEGATİF' ÇIKTI

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında haklarında "yurt dışı çıkış yasağı" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verilen Oktay Kaynarca ile Emel Müftüoğlu'nun uyuşturucu testleri negatif çıktı.

ÜNLÜ İSİMLERİN TESTLERİ POZİTİF ÇIKMIŞTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında kan ve saç örnekleri alınan bazı ünlülerin testleri pozitif çıkmıştı.

Adli Tıp Kurumu'nca yapılan incelemelerde Ümit Karan, Timuçin Ünal, iş insanı Mahmut Uğur Ziylan, sosyal medya ünlüsü Melisa Şahin, manken Melisa Fidan Çalışkan, Erdi Çetin, Uğur Can Peker, Yağmur Uçkun, Atilla Aydın,Nuran Çokçalışkan, Burak Kaptan, Müzeyyen Karakan, Murat Can Şirin, Ozan Kılıç, Esra Yoldaş Balcı, iş insanı Hamdi Burak Beşer ve Yılmaz Burak Bozkurt'un uyuşturucu testleri pozitif çıkmıştı.