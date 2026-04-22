Eskişehir'de yaşayan Emine Pınar Özdağ, geçen yıl eylül ayında kayıt yaptırdıkları kreşte oğlunun yaklaşık altı ay eğitim gördükten sonra kurum tarafından hiçbir gerekçe gösterilmeden çıkarılmak istendiğini ifade etti. Özdağ, yaşanan bu anlaşmazlığın ardından oğlunu tekrar kreşe gönderdiğini ancak bu tarihten sonra çocuğunun vücudunda sebebi belirsiz morluklar oluşmaya başladığını dile getirdi.
"SAĞLIKLI ALDIM" TUTANAĞI İSTENDİ
Özdağ, oğlunun diz bölgesinden ayaklarına kadar uzanan çeşitli seviyelerdeki darp izlerinin gün geçtikçe yoğunlaştığını fark ettiğini belirterek, kreş yönetiminin kendisine her gün çocuğunu "sağ ve sağlıklı" aldığına dair özel bir tutanak imzalatmaya çalıştığını iddia etti.
Bu uygulamanın sadece kendi çocuğuna yönelik özel bir durum olduğunu öğrenince belgeyi imzalamayı reddeden anne, yaşananları sormak için iletişim kurduğu öğretmenlerden "Çocuklar çok hareketli, her şey olmuş olabilir" şeklinde net olmayan yanıtlar aldığını öne sürdü. Olayın ardından Adli Tıp polikliniğine giderek darp raporu alan Özdağ, çocuğunun psikolojik ve fiziksel sağlığının hiçe sayıldığını belirterek Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.
KREŞ YÖNETİMİNDEN YALANLAMA GELDİ
Kreş yönetimi güvenlik kamerası kayıtlarının teslim edildiğini, iddia edilen türden bir olayın kesinlikle gerçekleşmediğini savundu.