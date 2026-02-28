Olay, 1 Mayıs 2025 tarihinde meydana geldi. Eşinden bir süre önce boşanan Satı Buse D., iddiaya göre, uyuşturucu madde kullandığı öne sürülen sevgilisi Süleyman Danış ile birlikte ilçeye bağlı Aşağı Mahalle'de yaşamaya başladı.

Satı Buse D. olay sabahı komşularına, oğlu A.K.'nin Danış tarafından darbedildiğini söyleyerek yardım istedi. Bunun üzerine komşular, anne ve oğlunu Sarayköy Devlet Hastanesi'ne götürdü. Hastanede yapılan muayenede A.K.'nin yüzü ve vücudunda darp izleri olduğu tespit edilince durum polise bildirildi. Sarayköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayın yaşandığı adrese giderek Süleyman Danış'ı evde uyurken gözaltına aldı.

KIRIK VE BİRÇOK DARP İZİNE RASTLANDI

İlk müdahalesi Sarayköy Devlet Hastanesi'nde yapılan A.K., Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Burada yapılan tetkiklerde; çocuğun sağ kolunda kırık olduğu, vücudunun birçok yerinde darp izleri bulunduğu ve göz çevresindeki şiddetli travmalar nedeniyle sağ gözünü kaybetme riski taşıdığı belirlendi.

A.K. yoğun bakımda tedaviye alınırken, anne Satı Buse D. de gözaltına alındı. Satı Buse D.'nin ilk ifadesinde; Süleyman Danış'ın kendisini ve çocuğunu darbettiğini söylediği öğrenildi. Anne Satı Buse D., ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Hastanedeki tedavisi biten A.K. devlet korumasına alındı.

SAVCI İNDİRİMSİZ CEZALANDIRILMALARINI İSTEDİ

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Süleyman Danış, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Danış, ilk ifadesinde; Satı Buse D. ile ilişki yaşadığı sırada A.K.'nin yanlarına gelip ağlamaya başladığını, bu nedenle öfkelenerek A.K.'ye birkaç kez vurduğunu, amacının dövmek olmadığını, alkollü olduğu için ne yaptığını hatırlamadığını ve çocuğu annesinin de dövmüş olabileceğini öne sürdü.

Anne ile sevgilisi hakkında kasten yaralama suçundan Sarayköy 2'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Bugün görülen karar duruşmasına tutuklu sanık Süleyman Danış, tutuksuz sanık anne Satı Buse D. ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada yaptığı savunmada Süleyman Danış, suçlamaları kabul etmediğini söyleyerek, tahliye talebinde bulundu. Çocuğun annesi Satı Buse D. ise eşinden boşandıktan sonra Danış ile yaşadığını, erkek arkadaşının alkol aldıktan sonra kendilerine sürekli şiddet uyguladığını ve bebeğini asla darbetmediğini ifade etti.

SEVGİLİYE 8, ANNEYE 3 YIL HAPİS CEZASI

Cumhuriyet Savcısı da esas hakkındaki son mütalaasında sanıkların, 'kasten yaralama' suçunu işlediğini belirterek, haksız tahrik indirimi uygulanmadan cezalandırılmalarını talep etti. Davayı karara bağlayan hâkim, Danış hakkında kasten yaralama suçunu birden fazla gerçekleştirmesi, eylemin silahla (sopa) işlenmesi, mağdurun kendisini savunamayacak durumda olması ve kemik kırığına sebebiyet vermesi nedeniyle 8 yıl 9 ay hapis cezası kararı verdi. Anne Satı Buse D. ise alt soya yönelik yaralama suçundan 3 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.