Zonguldak Alaplı’da ailesi telefoncuda olduğu sırada emekleyerek özel halk otobüsüne binen 2 yaşındaki kız çocuğunu evine giderken fark eden şoför Gündüz Çimen, o an yaşadıklarını anlattı. Çimen şu ifadeleri kullandı:

Akşam 18.30 gibi Ereğli’den hareket ettim. Alaplı'ya gelip yolcumu boşalttım. Perona çektim arabamı, ekmek almaya gittim. Ekmeğimi alıp eve gideceğim. Ekmeğimi alıp geldim, evime doğru devam ederken ışıklarda durdum. Araçtan bir çocuk sesi geldi. Bir anda şok oldum. Çocuk ağlıyordu, 2 yaşında, konuşamıyordu. Ağlıyor, feryat ediyordu. Durdum, arkaya doğru gidip baktım. Beşli koltuğun önünde bir tane kız çocuğu. Görünce şok oldum. Oradan aldım, sakinleştirmek için yanıma getirdim.

‘AİLESİ ZABITAYA BAŞVURMUŞ’

Oradan dönüp tekrar çocuğun bindiği yere tekrar geldim. Orada 'ailesi var mı yok mu?' bakındım. Baktım kimse yok. Durak Başkanı Adem Durmuş’u arayıp anlattım, 'Ya unutuldu ya kendisi bindi' dedim. Yazıhaneye geldim, Adem Bey ile polisi aradık. Polisler geldi, bu arada ailesi de zabıtaya başvurmuş, ‘Çocuğumuz kayıp’ diye. Yarım saat sonra ailesi geldi, polislerle sorduk, 'Neredeydi, ne şekilde oldu’ diye. Bizim Site durağının karşısında telefoncu dükkanına girmiş annesi, babası da dükkanın önünde, elinden tuttuğunu söylüyor, çocuk bir anda elinden kurtuluyor, o anda benim arabanın kapısı açık, arabaya biniyor çocuk. Orada anne-babaya çocuğu teslim ettik. Onlar da sağ olsun teşekkür etti.

‘AĞLAMAYA BAŞLAYINCA ŞOK OLDUM’

O anlatılamaz, gerçekten şok oldum. İşim bitmiş, arabada yolcu yok. Bir anda çocuk ağlamaya başlayınca şok oldum. İnsan ne yapacağını da bilemiyor, o an ki şeyle. Şok oldum. Anlatılabilecek bir şey değil. Bir anne, baba 2 yaşında çocuğun elini nasıl bırakır. Gözden nasıl kaybolur? Ben şok oldum ama en büyük mutluluğum, çocuğun canına hiçbir şey gelmeden ailesine teslim ettim.