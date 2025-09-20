Türkiye Yenidoğan Çetesinin yaşattığı vahşete unutmamışken bir skandal daha ortaya çıktı.

10 YILDA 8 BİN DOĞUM

2025 yılı Eylül ayında İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü’ne yapılan bir şikayet üzerine başlatılan ön incelemelerde, 2015-2025 yılları arasında söz konusu özel hastanede yaklaşık 8 bin doğum gerçekleştirildiği tespit edildi. Bu doğumların önemli bir kısmının 32, 34 ve 36’ncı haftalarda yapıldığı ileri sürüldü. Normalde 40 hafta süren gebeliklerin bu şekilde erken sonlandırıldığı; bazı bebeklerin yoğun bakıma alındığı, bazılarında ise kalıcı sağlık sorunları geliştiği iddia edildi.

İLAÇ HASTADAN GİZLENDİ İDDİASI

En ciddi iddia ise, Dr. P.Ç.'nin doğumu başlamamış hamilelere, muayene sırasında ‘Cytotec’ adlı ilacı vajinal yolla uyguladığı yönünde oldu. Sancı başlatıcı etkisiyle bilinen bu ilacın, tıbbi protokollere göre yalnızca süresi dolmuş gebeliklerde ya da doğum sonrası belirli durumlarda kullanılması gerekiyor. Ancak erken haftalarda kullanılması hem anne hem de bebek sağlığı açısından yüksek risk taşıyor.

KADIN DOĞUM SERVİSİ KAPATILDI

Konuya ilişkin açıklama yapan İstanbul İl Sağlık Müdürü Dr. Abdullah Emre Güner, şikayet üzerine başlatılan incelemenin ardından hastaneye olağan dışı denetim yapıldığını ve 19 Eylül 2025 tarihi itibarıyla kadın doğum servisi, doğumhane ve poliklinik hizmetlerinin durdurulduğunu duyurdu.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul İl Sağlık Müdürlüğümüze, kimlik bilgileri gizli tutulan bir kişi tarafından gönderilen ihbar e-postasında; İstanbul ili Sancaktepe ilçesinde faaliyet gösteren özel bir hastanede, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. P.Ç. tarafından, henüz doğumu başlamamış annelere bilgileri ve onayları dışında ilaç verilmek suretiyle doğum yaptırıldığı iddia edilmiştir. Özellikle “Cytotec” isimli ilacın vajinal yoldan uygulanarak erken doğuma sebebiyet verildiği yönündeki bu iddialar üzerine, Müdürlüğümüzce derhal inceleme ve soruşturma başlatılmıştır.

Bu kapsamda, 03.09.2025 ve 16.09.2025 tarihlerinde İl Sağlık Müdürlüğümüz denetim ekipleri ve uzman hekimlerin katılımıyla anılan hastanede olağan dışı denetimler gerçekleştirilmiş, konuya ilişkin araştırma yapılmıştır. Hastane personeli ile yapılan görüşmeler ve temin edilen evrakların değerlendirilmesi sonucunda, iddialarla ilgili hem adli hem de idari soruşturma başlatılmıştır.

Tüm bu süreç içinde olası olumsuzlukların önüne geçmek için, ilgili hastanenin Kadın Hastalıkları ve Doğum branşında hasta kabulü 19.09.2025 tarihi itibarıyla durdurulmuş; kadın doğum polikliniği, kadın doğum servisi ve doğumhanesinin hizmetleri askıya alınmıştır.

Kamu sağlığını ve hasta güvenliğini korumak amacıyla, ilgili hekim hakkında gerekli işlemler başlatılmış; ayrıca İstanbul İl Sağlık Müdürlüğümüz aracılığıyla Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulunulmuştur.

Konu hassasiyetle takip edilmekte olup gelişmeler kamuoyunun bilgisine sunulacaktır."