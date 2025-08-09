Trendyol Süper Lig'de sezonun açılış maçında Gaziantep FK'yi Barış Alper Yılmaz (2) ve Yunus Akgün'ün golleriyle 3-0 yendi
Karşılaşmada Galatasaray'ın İtalyan futbolcusu Nicolo Zaniolo, 745 gün sonra Galatasaray formasıyla resmi maça çıktı.
Sarı-kırmızılı formayla son resmi müsabakasına 25 Temmuz 2023'te UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerindeki Zalgiris karşısında çıkan Zaniolo, 2023-2024 sezonunu Aston Villa, 2024-2025 sezonunu ise Atalanta ve Fiorentina'da geçirdi.
Gaziantep FK mücadelesinin 73. dakikasında oyuna dahil olan Zaniolo, 2 yıl 14 gün sonra sarı-kırmızılı formayı bir resmi maçta giymiş oldu.