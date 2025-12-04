Küresel sistem, sadece askeri değil, aynı zamanda tarihi bir ekonomik çöküşün eşiğinde. 2027, askeri raporlar ve 400 yıllık kehanetler tarafından mühürlenmiş bir tarihtir. "Dolar çöküşü", "2027 krizi" ve "küresel reset" aramalarının rekor kırması tesadüf değildir. Tarih, ilk kez bir Orta Çağ kahini ile Pentagon’un raporlarını aynı felaket takviminde buluşturuyor.

Askeri Kıyamet ve 27 Yıllık Lanet

Kıyamet Saati 89 saniyede donmuş durumda. Atlantic Council, Rusya-NATO çatışma riskini %69 olarak ölçerken, dünya Pasifik ve Avrupa cephelerinde Sıfır Noktası'na koşuyor.

Kızıl Ejdarha hesaplaşması

ABD'nin Pasifik'teki deniz hegemonyası son nefesini veriyor. Bu kabus, Nostradamus’un Century 2 Quatrain 89 dörtlüğünde kehaneti şöyle anlatılıyor:

"Bir gün iki büyük efendi dost olacak... Yeni Dünya zirvede olacak, Kanlı olana sayı sayılacak."

Nostadamus'un kehanetin tercümesi: "İki efendi" (ABD ve Çin'in geçmişteki ticaret ortaklığı) sonrası, "Kanlı olan" (Çin'in sembolü olan Kızıl Ejderha) 2027 Tayvan işgaliyle Pasifik'te zafer ilan edecektir. Şeklinde uzmanlar tarafından yorumlanıyor.

ABD Savaş Bakanlığı eski adıyla Pentagon ve ABD'li araştırma ve politika geliştirme kuruluşu RAND Corporation'ın Kasım 2025 raporu, aniden başlayan Tayvan harekatı için "2026-2027 en olası ihtimal" derken, ilk 72 saatte 10 bin ABD askeri kaybı yaşanabileceği uyarısında bulunuyor. Pentagon ise Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in PLA yani People’s Liberation Army (Halk Kurtuluş Ordusu)'na verdiği "2027'ye hazır olun" emriyle raporlarda bu tarihin doğrulanma ihtimali de oldukça kesinleşmiş gibi görünüyor.

Rapora göre uzmanların tahmini 2026'da Çin'in AI destekli siber saldırıları ve Güney Çin Denizi ablukası, büyük çatışmadan önceki "sessiz savaşı" ateşleyeceği yönünde.

Mars Avrupa'da korkunç olacak

Nostradamus'un kehanetleri, özellikle Century 9 Quatrain 44 ve Century 2 Q3-5'deki "Londra, Cenevre, Torino'dan göç edin! Mars Avrupa’da korkunç olacak, Akdeniz’de büyük donanma yanacak, Araplar ve Slavlar birleşecek, Eski Roma’nın çocukları titreyecek." yorumu, son yıllarda Ukrayna savaşı ve NATO-Rusya gerilimiyle sıkça eşleştiriliyor. Bu dizeler, Avrupa'da büyük bir çatışmayı ("Mars korkusu") işaret ediyor gibi görünüyor ama doğrudan "NATO-Rusya savaşı" mı? Kehanetler belirsiz imgelerle dolu olduğundan, yorumlar subjektif; ancak modern analizler, bunu Rusya-NATO arasında geniş bir Avrupa cephesi veya Doğu-Batı ittifakı çatışması olarak okuyor. Times of India ve Daily Mail gibi yayınlar, bunu 2025-2027 arası NATO çöküşüyle bağdaştırıyor. Nostradamus'un Century 9 Quatrain 44'teki "Göç edin, Cenevre'den göç edin!" uyarısını analiz edelim.

"Londra, Cenevre, Torino'dan göç edin!

Saturn altınla demire dönecek,

Raypoz muhalifleri yok edecek,

Gökyüzü işaretler gösterecek."

Cenevre (BM ve NATO barış görüşmelerinin merkezi), "göç edin" emriyle diplomasinin çöküşünü simgeliyor. Irish Mirror ve Sky History, bunu 2025-2026'da NATO-Rusya müzakerelerinin (Minsk benzeri) başarısızlığı olarak okuyor. Ukrayna savaşı büyürse, doğrudan çatışma başlar. Atlantic Council anketi (%69 Rusya-NATO riski), bunu destekler nitelikte, "Diplomasi yoksa, multifront savaş kaçınılmaz." yani diplomasi olmazsa çok yönlü savaş ön plana çıkıyor.

"Araplar ve Slavlar birleşecek" yorumu ise Rusya-İran liderliğindeki Doğu İttifakı'nı işaret ediyor.

"Araplar ve Slavlar" (Slavlar = Rusya/Belarus, Araplar = İran ve Müslüman müttefikler), Rusya-İran eksenli bir ittifakı işaret ediyor. Daily Mail ve Hindustan Times, bunu 2025-2028'de NATO'ya karşı "Slav-Arap" blokunu öngörüyor. İran'ın Hürmüz ablukası artı Rusya'nın Karadeniz hamlesi, NATO'yu çok yönlü savaşa sıkıştırır.

RAND raporunda ise Rusya-NATO %69 risk, Ukrayna'dan Akdeniz'e yayılır. "Eski Roma titreyecek" Fransa/İtalya/İspanya'nın işgali veya yenilgisi olarak belirtiliyor.

Nostaradamus'un diğer kehaneti ise Century 2 Q3-5 ise: "Akdeniz donanması yanacak." Bu, 2025-2026 döneminde NATO 6. Filosu'nun ağır darbe alması ve Ukrayna krizinin Balkanlar/Akdeniz'i alevlendirerek Avrupa'yı anarşiye sürüklemesi anlamına gelebilir.

27 yıl sürecek kanlı savaş

Nostradamus’un en çok korku salan dörtlüklerinden biri Century 8, Quatrain 77’dir. Orijinal metin (yaklaşık günümüz Türkçesiyle):

“Deccal üçünü yok edecek, 27 yıl kanlı savaş sürecek,

İnananlar ölecek ya da sürülecek,

Kırmızı olan en sonunda galip gelecek.”

Son 5 yıldır özellikle İngilizce ve Hint medyasında (Daily Mail, Times of India, Red94, News24) bu dörtlük şu şekilde yorumlanıyor: Savaş 2026 yılında başlayacak ve 27 yıl sürecek. Yani 2052'ye kadar savaş öngörülüyor. Ve ardından 2052’de Çin’in (“kırmızı olan”) küresel hegemon olmasıyla savaş sonlanıyor.

Ekonomik kıyamet

Askeri yangın, finansı yutuyor. IMF ve World Bank, 2020'leri 1960'lardan beri en yavaş büyüme on yılı olarak öngörürken, 2027 cepheleri küresel finansı sıfırlayacak.

Finansal fırtınanın başlangıcı 2026

Al Jazeera'ye göre, Dolar endeksi 2025 ilk yarısında %10.8 düştü. Asya blokunun petro-yuan ile enerji ticaretinde dolardan vazgeçmesi, de-dolarizasyonu hızlandırıyor. Doların kutsal dokunulmazlığı bittiğini iddia ediyor.

Altın, 18 ayda 2 katına çıkma potansiyeline sahip. Nostradamus'un "büyük siyah toz" kehaneti, bu ekonomik karanlık dönemi tarif ediyor.

2027'de tüm sistem kilitleniyor

IMF, bankaların dolar maruziyetindeki kırılganlık nedeniyle fonlama şoklarının SWIFT'i vurabileceği uyarısını yapıyor.

IMF, siber saldırılarla 2027'de SWIFT'in 3 gün kapanmasını öngörüyor. Bu, 2008 krizinin yüz katı şiddetinde bir banka çöküşünü tetikler.

Ticaret hacmi %35 gibi tarihi bir oranda daralabilme ihtimalini uzmanlar belirtiyor.

Kripto varlıklar patlama yapabilir

The Atlantic ve Politico uyarıyor: Merkezsiz varlıklar kazanan olacak, ancak %30-70 değer kaybıyla büyük bir tasfiye yaşayacak. Pentagon'un işaret ettiği "takibe kapalı parasal düğümler" güçlenebileceğini iddia ediyor.

2028-2038 arası "Kara Ortaçağ" olacak

IMF'nin "küresel fakirleştirme döngüsü" öngörüsüyle dünya geliri %20 eriyecek.

Enerji hakimiyetinde ise Rusya-İran-Çin enerji koridoru açılırken, Avrupa enerji krizini mumla arayabileceği uzmanlar tarafından belirtiliyor.

"Kırmızı olan galip gelecek"

2038'de Nostradamus'un "kırmızı olan galip" kehaneti gerçekleşirse: Çin merkezli dijital para sistemi ve ekonomik düzen dünyaya hakim olur.

Ne Nostradamus ne de Pentagon kesinlik vaat ediyor. Ama 400 yıllık dizeler ile stratejik raporlar, 2027'yi tarihsel eşik olarak görüyor. Kıyamet Saati 89 saniyede, nükleer %48, uzay %45. Bu kehanet değil; önlenebilir kabus.

Editöryal not: Bu, belirtilen uluslararası kaynaklardan derlenmiş bir analiz/yorum haberidir.



