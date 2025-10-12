Adana Demirspor zor günler geçirmeye devam ediyor… 2 yıl önce Avrupa’da mücadele eden, maçlarını 30 bin kişiye oynayan Adana Demirspor eski günlerini mumla arıyor. Geçmiş sezonlarda 30 bin kişiye mücadele eden takım, bu sezon istenen desteği alamadı ve son maçını sadece 400 kişi izledi.

-17 PUANLA SON SIRADA

TFF 1. Lig'de -17 puanla son sırada yer alan Adana Demirspor, ekonomik kriz ve puan silme cezalarıyla birlikte ayakta kalma mücadelesi veriyor. Adana Demirspor'un taraftar grubu olan Şimşekler Grubu tüm zorluklara rağmen takımlarını desteklese de son maçı izleyen kişi sayısı şok etti. İç sahada son olarak Sarıyerspor ile karşılaşan Adana Demirspor'u yalnızca 400'e yakın taraftar izledi. Bu tablo, şehrin kulübe olan ilginin ciddi şekilde azaldığını gözler önüne serdi.