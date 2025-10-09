Altın ve gümüş rekor üstüne rekor kırarken, uzun süredir sessizliğe bürünen bir emtia yeniden sahneye çıktı. Paladyum, iki yıl aradan sonra yatırımcısının gözdesi haline gelerek adeta küllerinden doğdu. Yıl başından bu yana yüzde 68 değer kazanan paladyum, yatırımcısına “keşke daha önce alsaydım” dedirtti. 2024’ü bin dolar seviyelerinde kapatan değerli metal, bugün 1.508 dolar civarından işlem görüyor. Bu güçlü yükseliş, sadece kısa vadeli bir tepki hareketi değil; teknik göstergelere göre yeni bir boğa trendinin başlangıcı olarak

Son bir yılda yüzde 68'e yakın değer kazanan paladyum, uzun süredir geçemediği direnç hattını bu kez güçlü işlem hacmiyle aşarak yatırımcıların dikkatini yeniden üzerine çekti.

Sene başına 893 dolardan başlayan Paladyum, bugün bin 508 dolara yükselerek yüzde 68 değerlendi. 2024 yılını bin dolar seviyelerinde kapatan Paladyum, bugün bin 508 dolar civarında fiyatlanıyor.

Bu hareket, klasik bir tepki yükselişine ek olarak, teknik göstergelerin desteklediği yeni bir boğa trendinin başlangıcına işaret ediyor.

