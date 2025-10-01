Yaklaşık iki yıldır aşk yaşayan oyuncu Dilan Çiçek Deniz ile Rafael Cemo Çetin, gözlerden uzak aşklarını yaşıyordu. Çiftten evlilik haberi beklenirken geçtiğimiz aylarda gelen ayrılık haberi herkesi şaşırtmıştı. Deniz'den ilk kez biten ilişkisi hakkında konuştu.

EVLENMELERİ BEKLENİYORDU AYRILDILAR

Yönetmen Sinan Çetin'in oğlu Rafael Cemo Çetin'in ile doludizgin bir aşk yaşayan Dilan Çiçek Deniz, ayrılık kararı aldı. Kara bulutların dolaştığı ilişki geçen haftalarda bitti. Oyuncu Deniz ise ilişkilerinin neden bittiğinde dair ilk kez konuştu.

BİTEN İLİŞKİSİ HAKKINDA İLK KEZ KONUŞTU

Eski sevgilisiyle arkadaş kaldıklarını söyleyen Deniz, biten ilişkisi hakkında "Bitmesi gereken her şey bitiyor" yorumunda bulundu.