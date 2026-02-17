TFF 1. Lig'de Erzurumspor, Erokspor ve Bodrumspor ile birlikte şampiyonluk yarışı veren Amedspor, ligin 25. haftasında evinde Sakaryaspor ile 1-1 berabere kaldığı karşılaşmanın ardından teknik direktör Sinan Kaloğlu'nun görevine son verdi. YENİDEN MESUT BAKKAL TFF 2. Lig'de Amedspor'u 11 yıl aradan sonra şampiyon yapmasına rağmen takımdan gönderilen Mesut Bakkal, 20 ay sonra yeniden dümene geçti. Amedspor, Mesut Bakkal'ın göreve getirildiğini şu açıklamayla duyurdu: "Kulübümüz, Futbol A Takımımızın teknik direktörlük görevi için Mesut Bakkal ile sezon sonuna kadar anlaşmaya varmıştır. Mesut Bakkal'a kulübümüze hoş geldin diyor, görevinde başarılar diliyoruz."

