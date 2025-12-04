Kamu ihaleleri tanıdıklara gidiyor. Trabzonlu Abdulkadir Uraloğlu, 23 Temmuz 2018’de Karayolları genel müdürü, 4 Haziran 2023’te ise Ulaştırma ve Altyapı bakanı oldu. Bakan’ın Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) İnşaat Mühendisliği bölümünden arkadaşı, Trabzonlu iş insanı Ali Yaylı’nın şirketi de birbiri ardında ihaleler almaya başladı.

Yaylı’nın sahibi olduğu Bakız İnşaat, bugüne kadar Karayolları Genel Müdürlüğü ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’ndan 20 ihale aldı. Bunlardan 17’si Bakan Uraloğlu’nun genel müdürlük ve bakanlık dönemine rastladı. İhalelerin mali boyutu ise 3 milyar 256 milyon 447 bin TL’yi buldu. Bakan’ın doğum yeri Trabzon’un Düzköy ilçesinin yol ihalesini de Yaylı’nin şirketi aldı. İhalenin tarihi 18 Mayıs 2023, bedeli ise 245 milyon 371 bin 750 TL.

SERMAYESİ 12.5 MİLYON

Şirket kazandığı ihalelerin de biri hariç tümünü Bakanlığa bağlı Karayolları Genel Müdürlüğü’nden aldı. Uraloğlu’nun Karayolları Genel Müdürü olduğu dönemde (2018-2023) 195 milyon 482 bin TL’lik ihale alırken, 2023’ten sonra ve Uraloğlu’nun bakanlığı döneminde 3 milyar 256 milyon 447 bin TL’lik ihale kazandı. Ticaret Sicili Gazetesi’nde şirketin sermayesi 12.5 milyon TL.

Birlikte okudular

1966 Trabzon Düzköy doğumlu olan Uraloğlu, KTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden 1988’de mezun oldu. Ali Yaylı da 1965 doğumlu ve 1988 yılında aynı bölümü bitirdi. İkim isim okul arkadaşıydı.

Ali Yaylı

Yolları o döşemiş!

Ali Yaylı’nın şirketinin aldığı ihalelerden bazıları şöyle:

- Karayolları: 31 Temmuz 2025, Tonya çevre yolu ihalesi, 627 milyon 447 bin TL.

- Karayolları: 26 Mart 2025, Giresun merkez grup köy yolları, 337 milyon 685 bin 895 TL.

- Karayolları: Şanlıurfa deprem konutları bağlantı yolları, 20 Kasım 2023: 1 milyar 858 milyon 198 bin 584 TL.