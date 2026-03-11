Mart 2026 itibarıyla Türkiye genelinde kira piyasasında bahar hareketliliği yaşanırken, sabit gelirliler için bütçe disiplini her zamankinden daha kritik bir hal aldı. Ocak ayında 28.075,50 TL olarak güncellenen net asgari ücret ve 20.000 TL seviyesindeki en düşük emekli aylığı, kira artışları karşısında test ediliyor.

Büyükşehirlerdeki ortalama kiraların asgari ücret sınırını zorladığı bu günlerde, emekli maaşıyla insanca bir barınma imkanı sunan şehirler, Anadolu’nun iç ve doğu kesimlerinde yoğunlaşıyor.

EMEKLİ 20 BİN TL İLE NEREDE YAŞAYABİLİR?

Kira maliyetinin gelire oranı bakımından en makul seviyede kalan illerin başında Kilis geliyor. Kilis'te ortalama kira bedeli 10.950 TL seviyesinde seyrederken, bu rakam 20 bin TL'lik emekli maaşının yaklaşık yüzde 54’üne denk geliyor.

Kilis'i, 11.400 TL ortalama kira bedeli ve yüzde 57'lik maaş oranıyla Aksaray takip ediyor. Listede üçüncü sırada yer alan Muş'ta ortalama kiralar 11.900 TL civarında seyrederek emekli bütçesinin yüzde 59'unu kapsıyor. Doğu Anadolu'nun yükselen değerlerinden Kars'ta ise kira yükü 12.300 TL ile maaşın yüzde 61'ini buluyor. Listenin beşinci sırasında yer alan Hakkari, 12.850 TL'lik ortalama kira bedeliyle emekli maaşının yüzde 64'ünü barınmaya ayırmayı gerektiriyor.

EMEKLİYE BARINMA ÇIKMAZI

En düşük kira bedeline sahip Kilis’te dahi bir emekli, maaşının yarısından fazlasını barınmaya ayırmak zorunda kalıyor. Listenin en "uygun" şehri olan Kilis'te ortalama kira, asgari ücretin (28.075,50 TL) yaklaşık yüzde 39’una tekabül ederken, emekli için bu yük yüzde 54 gibi yüksek bir seviyede kalıyor.