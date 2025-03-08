ABD'deki 19 eyalet başsavcısı ve Washington D.C. Başsavcısı Brian Schwalb, Başkan Donald Trump yönetimine karşı dava açtı. Dava, Trump yönetiminin deneme sürecindeki federal çalışanları toplu işten çıkarması nedeniyle açıldı. Başsavcılar, Trump yönetiminin federal işten çıkarma işlemlerinin "yasalara aykırı" olduğunu belirttiler.

The Hill gazetesinin haberine göre, başsavcılar arasında New York, California, Michigan ve Wisconsin gibi eyaletler bulunuyor. Bu başsavcılar, Trump yönetiminin işten çıkarılan federal çalışanların görevlerine geri dönmeleri gerektiğini ifade etti. Ayrıca, başsavcılar, Trump yönetiminin federal yasalarla belirlenen işten çıkarma prosedürlerine uymadığını, özellikle de işten çıkarılmadan önce 60 gün önceden bildirimde bulunma zorunluluğuna riayet edilmediğini iddia etti.

Dava, ABD Maryland Bölge Mahkemesi Kıdemli Yargıcı James Bredar tarafından incelenecek.

İŞTEN ÇIKARMA KARARI

ABD Personel Yönetim Ofisi (OPM), 14 Şubat’ta deneme sürecindeki federal hükümet çalışanlarının işten çıkarılmasını talep etmiş ve bir yıldan daha kısa süredir görevde olan birçok çalışanın işine son verilmişti. Ancak, San Francisco Federal Bölge Yargıcı William Alsup, 28 Şubat’ta OPM'nin bu talimatına karşı açılan davada, OPM’nin deneme sürecindeki çalışanları işten çıkarmasını talep etme yetkisinin olmadığını açıklamıştı.