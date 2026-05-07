İktidarın 8’inci varlık barışı TBMM’de tepkiyle karşılandı. CHP Milletvekili Cevdet Akay, teklifin görüşüldüğü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Türkiye’de yakalanan uluslararası çete liderlerinin isimlerinin yer aldığı 20 metrelik liste açtı.

‘KİMSE SİZE GÜVENMEZ’

Akay, yeni varlık barışının yasa teklifinden çıkarılmaması halinde bu listenin 100 metreye ulaşacağını savundu. Akay listeyi salonda açarken CHP Milletvekili Veli Ağbaba, etraftakileri uyararak, “Açılın, bu liste ta Kızılay’a kadar gider” dedi. CHP’li Akay, “Kırmızı bültenle aranan suç örgütü liderlerinin, kumar baronlarının Türkiye’ye davet edilmesine meydan veriyorsunuz. Geçmişte yakalanan çete liderlerini, kumar baronlarını açıklamıştık. O isimler yüzünden Türkiye gri listeye girmişti. Bu yasa çıkarsa yine gireriz” uyarısında bulundu.

Akay, Türkiye’nin gri listeye girmesi halinde yatırımcı yabancı sermayenin ülkeye gelmeyeceğini söyledi. Ağbaba da mülkiyet hakkı giderilmediği, demokrasi ve hukuk düzeni sağlanmadığı sürece Türkiye’ye temiz paranın gelmeyeceğini, kara paranın geleceğini söyledi. Ağbaba, “İnsanların mallarına çökeceksiniz diğer taraftan paranızı buraya getirin diyeceksiniz. Kimse size güvenmez. Mallarına çöküyorsunuz. Ekrem İmamoğlu’nun, iş adamlarının mallarına el konuldu. Bırakın getirmeyi, insanlar size güvenmedikleri için paralarını yurt dışına götürüyor” dedi.

Ağbaba, “31 Temmuz 2027'ye kadar 'Paranı getirirsen, kayda sokarsan vergi almayacağız. En azından seni aklıyorum' diyorlar. Gelecek iktidar, yani önümüzdeki dönem iktidar 'Bu parayı nereden buldun' diyemeyecek. Meşhur, ismi çok bilinen siyasetçilerin parasının aklanacağıyla ilgili ciddi kuşkularımız var" diye konuştu.

Kritik soru işareti

İYİ Parti Milletvekili Erhan Usta, getirilen düzenlemeyle ahlaklı vergi mükelleflerinin cezalandırılacağını belirtirken, ilginç bir soruyu gündeme getirdi. Türkiye’ye kimsenin helal parasını getirmeyeceğini savunan Usta, “Acaba yabancı ülkeler güvenli olmaktan çıktı da o nedenle mi bu düzenleme getiriliyor. Paraları ülkemize getirelim, nasıl olsa burada kontrolü sağlarız mı deniyor” diye sordu. MHP’li Mustafa Kalaycı ise düzenlemeyle vergi dışı incelemenin olacağını belirtirken, ‘güzel bir düzenleme’ sözleriyle varlık barışını savundu.