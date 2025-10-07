En Nesyri’nin gol yollarındaki etkisizliği üzerine gözler kulübeye çevriliyor. Ama yedek kulübesinde de alternatif yok. Çünkü Fenerbahçe’nin maaşı, imza parası ve menajer komisyonuyla birlikte 20 milyon Euro’nun üzerinde bir maliyetle kiraladığı Jhon Duran, sakat...

Sakatlığı ortaya çıkmadan önce de oynadığı ikisi lig, dördü Avrupa altı maçta ancak bir asist ve bir gol üretebildi. Cristiano Ronaldo istemediği için gönderilen ve kulübü Al Nassr’ın “Bir daha dönemez” dediği Jhon Duran’ın müzmin sakat olduğu öne sürüldü.

Gerçi tibia kemiğindeki iltihap tamamen geçmiş durumda. Ağrıları devam edecek ama oynamasına engel olmayacak. Bu arada Kolombiyalı futbolcunun Barcelona’da yanlış tedavi olduğu iddiası da kulislerde konuşuluyor.