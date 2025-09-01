Yunanistan’da mavi tura çıkan İngiliz kraliyetinin varisi Prens William ve ailesinin tatil sırrı sonunda çözüldü.

William, Kate ve çocukları George (12), Charlotte (10) ile Louis (7), tatillerinin büyük bir kısmını bir süper yatta geçirdi.

Karaya hiç ayak basmayan kraliyet ailesinin Kefalonya’da Telegraph Media Group’un eski sahiplerinden Sir Frederick ve Sir David Barclay kardeşlere ait Lady Beatrice isimli yatta kaldıkları ortaya çıktı. 20 milyon Euro değerindeki 60 metre uzunluğundaki bu yatın güvertesinde bir havuz bulunuyor.