Bangor merkezli emlak şirketi Carter Jonas tarafından satışa çıkarılan adada, Viktorya döneminden kalma tarihi bir taş çiftlik evi bulunuyor. En son 1970’li yıllarda yaşanılan bu yapının, yeniden kullanılabilmesi için kapsamlı bir restorasyon sürecinden geçmesi gerektiği belirtiliyor.

ULAŞIM TAMAMEN DOĞA OLAYLARINA BAĞLI

Ynys Gifftan’ı diğer mülklerden ayıran en büyük özellik, anakara ile olan bağlantısının tamamen gelgit olaylarına bağlı olması. Bir "gelgit adası" olan bölgeye, sular yükseldiğinde yalnızca tekneyle ulaşılabiliyor. Sular çekildiğinde ise yaklaşık 400 metrelik bir kum şeridi ortaya çıkıyor ve adaya yürüyerek ulaşmak mümkün hale geliyor.

Uzmanlar, bu yürüyüş yolunun düşük gelgitin öncesi ve sonrasındaki üçer saatlik dilimlerde güvenli olduğu konusunda uyarıyor. Geri kalan zamanlarda ada tamamen izole bir hal alırken, bölgedeki nehir kanallarının su seviyesinin hızla yükselebildiği vurgulanıyor. Geçmişte ada sakinlerinin, ayakkabılarını çıkarıp bu yolu yürüyerek geçtikleri arşiv kayıtlarında yer alıyor.

TARİHİ 18. YÜZYILDAKİ BİR KRALİÇE HEDİYESİNE DAYANIYOR

Adı İngilizcede “Anne’in Hediyesi Adası” anlamına gelen Ynys Gifftan, köklü bir geçmişe sahip. Ada, 1700’lü yıllarda Kraliçe Anne tarafından Lord Harlech’in atalarına bir ödül olarak verilmişti. Yüzyıllar boyunca tarım ve hayvancılık için kullanılan arazinin, bitki örtüsüyle kaplanan kısımlarının yeniden verimli hale getirilmesi için özel bir arazi yönetimi gerekiyor.

Eryri (Snowdonia) Ulusal Parkı’nın görkemli dağ manzarasına hakim olan ada, İtalyan mimarisiyle ünlü turistik Portmeirion köyünün hemen karşı kıyısında yer alıyor. Emlak yetkilileri, mülkün sıradışı konumu nedeniyle yoğun bir talep gördüğünü ifade ediyor.

"EŞSİZ BİR YAŞAM PROJESİ" ARAYANLAR İÇİN FIRSAT

Satış sürecini yürüten uzmanlar, adayı "olağanüstü potansiyele sahip benzersiz bir fırsat" olarak tanımlıyor. Ancak adayı ziyaret etmek isteyenlerin; arazi koşulları, zorlu erişim rotası ve gelgit riskleri nedeniyle profesyonel rehberlik ve dikkatli bir planlama yapması şart koşuluyor.

Günde sadece iki kez yolu açılan bu gizemli ada, modern dünyadan uzaklaşıp doğayla iç içe, tarih kokan bir yaşam projesi başlatmak isteyen yeni sahibini bekliyor.