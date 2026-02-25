Olay, 17 Şubat'ta saat 11.00 sıralarında Nilüfer ilçesi Balkan Mahallesi Hasanağa Caddesi'nde meydana geldi. Ö.U.'ya ait 20 milyon 322 bin TL'nin, İstanbul'dan Bursa'daki B.S. isimli işletmeciye getirilmesi için yola çıkan O.D. ve O.S.'nin kullandığı aracın önü, bir otomobille kesildi.

POLİS HAREKETE GEÇTİ

Araçta koliler içinde muhafaza edilen para, şüpheliler tarafından gasbedildi. Olayın ardından Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ile Nilüfer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çalışma başlattı. Şüphelilerin Bursa'ya gelişleri ve kentte bulundukları süreye ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri tek tek incelendi, saha araştırması yapıldı.

SAHTE SOYGUN

Çalışmalar sonucunda parayı taşıyan O.D. ve O.S.'nin, gasp olayını gerçekleştirdiği belirlenen S.K., M.K., E.S., A.K., E.T., A.Ç. ve F.D. ile birlikte hareket ettiği tespit edildi.

Düzenlenen operasyonla saklandıkları adreslerde yakalanan 7 şüphelinin adreslerinde yapılan aramalarda; 5 milyon 173 bin 900 TL nakit para, 8 milyon 311 bin 982 TL değerinde ziynet eşyası ile suça konu olduğu belirtilen 1 tüfek ele geçirildi.

5 KİŞİ TUTUKLANDI

Şüpheliler, emniyetteki ilk ifadelerinde; ele geçirilen para ve ziynet eşyalarını bahis yolu ile kazandıklarını öne sürdü. Gözaltına alınan 8 şüpheliden 5’i tutuklandı.