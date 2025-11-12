Türkiye. Azerbaycan'dan dönüş yolunda Gürcistan hava sahasında düşen 20 şehidine yanıyor.

Kazanın duyulmasından sonra son bir umutla beklenen iyi haber gelmedi. Uçağın enkazına ve şehitlerin cenazelerine ulaşıldı.

Her yaştan her rütbeden 20 kahramanımızın acısı Türkiye'nin yüreğine oturdu.

Şehit haberinden sonra Milli Yas ilan edilmesi için sosyal medyada büyük bir kampanya başlatıldı. Ancak iktidar şehitler için bir günlük Milli Yas ilan etmedi.

Bu gelişmeler yaşanırken Bolu Belediyesi kendiliğinden kentte 3 günlük Milli Yas ilan etti.

Tanju Özcan: “Bu facia başka bir ülkede yaşansaydı, o ülkenin yönetimi istifa ederdi.

Bizim yönetim ise doğal yollarla vefat eden Suudi Kralı için milli yas ilan ederken, 20 askerimizin şehit olduğu bu facia karşısında yalnızca başsağlığı dilemekle yetiniyor!

Biz Bolu Belediyesi olarak, bu şüpheli faciada şehit olan askerlerimizin manevi hatırası karşısında Bolu’da 3 günlük millî yas ilan edip Türk bayraklarımızı yarıya indirdik.”