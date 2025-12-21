Kanada'nın Quebec eyaletinde yaşayan 20 yaşındaki Brenda Aubin-Vega, kazandığı piyango sonrası aldığı kararla gündem oldu. 1 milyon dolarlık peşin ödemeyi reddeden genç kadın, bunun yerine ömür boyu haftada 1.000 dolar alma seçeneğini tercih etti.

NEDENLERİNİ TEK TEK ANLATTI

Aubin-Vega, "Gagnant a Vie" adlı kazı kzan biletinde üç kumbara sembolünü kazıdığında büyük ödülü kazandığını fark etti. Yaşadığı şaşkınlığı anlatan genç kadın, "Gözlerime inanamadım, bileti defalarca kontrol ettim" dedi.

Babasıyla konuştuktan ve kısa bir izin aldıktan sonra Loto-Quebec'e başvuran Aubin-Vega, 1 milyon dolarlık toplu ödeme yerine haftalık maaş gibi düzenli geliri seçtiğini bildirdi. Aubin-Vega, bu kararının arkasında düzenli gelirin, ani servetin getirebileceği dolandırıcılık ve baskılardan uzak durmak olduğunu söyledi.

Bu sistemle 20 yaşındaki genç kadın, 39 yaşına geldiğinde toplamda 1 milyon dolar, 80 yaşına ulaştığında ise yaklaşık 3.1 milyon doları aşan bir kazanca ulaşacak.