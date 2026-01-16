ABD’nin Tennessee eyaletine bağlı Nashville kentinde, Fisk Üniversitesi erkek basketbol takımı oyuncusu Andre Bell, uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi. 20 yaşındaki genç sporcunun ölümü spor camiasında büyük üzüntü yarattı.

Nashville Metropolitan Polis Departmanı tarafından yapılan açıklamaya göre Andre Bell, bir jimnastik etkinliğine katıldıktan sonra iki arkadaşıyla birlikte beyaz renkli Nissan Sentra marka araca bindi. Seyir halindeyken Bell’in bulunduğu otomobile başka bir araçtan ateş açıldığı belirtildi.

ARAÇ KAZA YAPARAK DURDU

Polis raporunda, silah seslerinin ardından Sentra’nın yavaşladığı, yeniden trafiğe yöneldiği ve kırmızı renkli bir kamyonetle çarpıştığı ifade edildi. Saldırıyı gerçekleştiren koyu renkli aracın ise olay yerinden hızla uzaklaştığı bildirildi.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Yetkililer, Andre Bell’in başından vurulduğunu ve acil olarak Vanderbilt Üniversitesi Tıp Merkezi’ne kaldırıldığını açıkladı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen genç basketbolcu kurtarılamadı.

ARKADAŞLARININ İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Bell’in yanında bulunan arkadaşları, polise verdikleri ifadede kısa bir süreliğine cep telefonlarıyla ilgilendiklerini ve bu sırada art arda silah sesleri duyduklarını söyledi. Olayın nedeni ise henüz netlik kazanmadı.

Polis ekipleri, saldırının nedenine ilişkin soruşturmayı sürdürürken, silahlı saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışmalarını yoğunlaştırdı.

TAKIMINDAN DUYGUSAL VEDA

Fisk Üniversitesi erkek basketbol takımının başantrenörü Jeremiah Crutcher, Andre Bell’in sadece saha içindeki performansıyla değil, kişiliğiyle de iz bıraktığını vurguladı. Crutcher, Bell’in güler yüzü, sıcak karakteri ve bulunduğu her ortama pozitif enerji katan yapısıyla hatırlanacağını belirterek, ailesine ve onu örnek alan Nashville’deki çocuklara başsağlığı dileklerini iletti.