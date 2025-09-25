Kan donduran olay Rodos Adası’ndan Pire Limanı’na gitmek için hareket eden Blue Star Chios feribotunda meydana geldi.
Feribotun su geçirmez hidrolik garaj kapısının kapanması sırasında kapıda sıkışan ve henüz 15 gün önce işe başlayan Tasıos isimli stajer denizcinin feryadına personel koştu.
Onlarca kişinin gözü önünde ezilerek ağır yaralanan genç denizci limana dönen feribottan indirilerek hastaneye kaldırıldı, ancak kurtarılamadı.
Olaydan sonra feribotun kaptanı ve baş mühendisinin tedbirsizlik ve ihmalkarlıktan tutuklanarak cezaevine gönderildiği açıklandı. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.
Genç denizcinin ölümü Yunanistan denizcilik camiasında şok etkisi yarattı.