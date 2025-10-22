Brezilya futbolu, büyük bir trajediyle sarsıldı. 20 yaşındaki genç futbolcu Antony Ylano, motosikletiyle seyir halindeyken bir ineğe çarpması sonucu hayatını kaybetti.

BABASININ DOĞUM GÜNÜNDEN DÖNERKEN CAN VERDİ

Feci kaza, pazartesi sabahının erken saatlerinde, futbolcunun babasının doğum günü kutlamasından eve dönerken meydana geldi.

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, beş ineğin BR-343 karayolunun ortasında yürüdüğü görülüyor. Ylano’nun, sürüdeki son ineğe çarptığı ve çarpışmanın ardından asfalta savrulduğu tespit edildi.

Olay yerine koşan iki görgü tanığı genç futbolcuya yardım etmeye çalışsa da, Ylano’nun olay yerinde hayatını kaybettiği açıklandı. Kazada yaralanan inek de bir süre sendeleyerek kaçmaya çalıştı.

KAZA SORUŞTURMASI BAŞLATILDI

Piaui eyaleti polisi, kazanın ardından soruşturma başlattı. İlk bulgulara göre Ylano’nun ani şekilde karşısına çıkan hayvanlara tepki verecek zamanı olmadığı belirtildi.

KUPALAR KAZANAN BİR YETENEK

Antony Ylano, futbol kariyerine Altos ve Fluminense-PI takımlarında başladıktan sonra Piaui U20 takımına transfer olmuştu. Genç futbolcu, 2024 ve 2025 yıllarında Piaui Eyalet Şampiyonluğu yaşamış ve Brezilya futbolunun gelecek vadeden isimleri arasında gösteriliyordu.

Ylano’nun, kazadan yalnızca bir gün sonra Piaui U20 takımıyla birlikte Fortaleza’ya giderek Brezilya U20 Kupası’na katılması planlanıyordu.