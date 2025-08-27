Uçakta yaşanan hikaye yıllar sonra bile unutulmadı. Bir adam, tamamen yabancı birine ücretsiz birinci sınıf koltuğu verme kararıyla gönülleri fethetti.

Yurtdışı seyahatinden dönen ve oldukça yorgun olan yolcu, koridor koltuğu ayırtmıştı ancak uçağa bindiğinde yerinde ayağını burkan ve yürümekte zorlanan bir kadını gördü. Kadın, orta koltuğa geçmesini rica etti. Adam normalde orta koltukları sevmediğini bilse de onun daha çok ihtiyacı olduğunu düşünerek kabul etti.

ÜCRETSİZ YÜKSELTME TEKLİFİ

Uçuşun 30. dakikasında kabin görevlisi adama yaklaşarak ücretsiz birinci sınıf yükseltme teklif etti. Bir an düşündü ve koltuğu kabul etmek yerine yanındaki kadına dönerek, “Senin buna benden daha çok ihtiyacın var” dedi. Kadın şaşırıp gözyaşlarını tutamadı, ardından teklifi kabul etti.

DOSTLUĞUN KAPISINI ARALADI

Kabin görevlileri de bu davranış karşısında adama teşekkür ederek küçük bir ikramda bulundu. O an başlayan dostluk ise yıllarca sürdü. Adam, “Bu olayın üzerinden 20 yıl geçti ama hala ara sıra yazışıyoruz. Küçük bir iyilik bile büyük bir etki yaratabiliyor” sözleriyle anlattı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Hikaye paylaşıldıktan sonra binlerce yorum aldı. Bir kullanıcı, “Bu, küçük iyiliklerin başkaları için ne kadar değerli olabileceğini hatırlatıyor” dedi. Başka biri, “Karşılıksız yapılan nezaket, dünyanın en çok ihtiyaç duyduğu şey” yorumunu yaptı. Bir diğeri ise, “Küçük bir karar, bir başkasının hayatında kalıcı bir iz bırakabilir” sözleriyle duygularını paylaştı.