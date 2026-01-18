Tayvan’da yaşanan sarsıcı olay, mutfaklarımızdaki en masum görünen eşyaların bile nasıl sinsi birer katile dönüşebileceğini gözler önüne serdi. 50’li yaşlarındaki bir adamın 20 yıl boyunca her sabah aynı termostan yudumladığı kahve, onu adım adım geri dönüşü olmayan bir sona sürükledi.

KAZADAN SONRA ORTAYA ÇIKTI: BEYNİ KÜÇÜLMÜŞ

Her şey, 30 yıllık tecrübeli bir şoförün sabah işe giderken aracını hiç frene basmadan bir dükkana sürmesiyle başladı. Olay yerine gelen ekipler, adamın bilincinin açık olduğunu ancak ağır bir yönelim bozukluğu yaşadığını fark etti. Hastaneye kaldırılan talihsiz adamın tetkiklerinde ortaya çıkan beyin korteksindeki ciddi küçülme, ağır böbrek yetmezliği ve şiddetli anemi bulguları, basit bir trafik kazasının çok ötesinde bir yıkımı işaret ediyordu. Vakayı devralan Ünlü Nefrolog Dr. Hung Yung-hsiang, hastanın tat alma duyusunu kaybetmesi ve yemekleri sürekli tuzsuz bulması gibi detaylardan yola çıkarak "ağır metal zehirlenmesi" teşhisini koydu.

DEDEKTİF GİBİ İZ SÜRÜP 'TERMOSU' BULDU

Yapılan kan testleri adamın vücudunda yüksek oranda kurşun olduğunu kanıtlayınca, sağlık ekipleri adeta bir dedektif gibi adamın günlük alışkanlıklarını incelemeye aldı. Cevap, adamın tam 20 yıldır yanından ayırmadığı eski termosunda gizliydi. İncelemeler sonucunda, termosun iç yüzeyinin tamamen çizildiği, koruyucu tabakasının yok olduğu ve paslanmaların başladığı görüldü. Kahvenin doğal asidik yapısı, hasarlı metal yüzeyle her gün saatlerce temas ederek kurşunun çözülmesine ve içeceğe karışmasına neden olmuştu. Talihsiz adam, farkında olmadan 20 yıl boyunca her sabah kendi eliyle hazırladığı bu zehirli karışımı tüketmişti.

UZMANLAR ISRARLA UYARDI



Dr. Hung Yung-hsiang, bu trajik ölümün ardından mutfaklardaki metal kaplar için hayati uyarılarda bulundu. Uzmanlar, termosların iç yüzeyinin düzenli olarak ışık yardımıyla kontrol edilmesini ve en ufak bir çizik, pas lekesi veya aşınma görülmesi durumunda ürünün derhal çöpe atılması gerektiğini vurguluyor. Özellikle kahve, meyve suyu ve bitki çayları gibi metal ile tepkimeye girmeye meyilli asidik içeceklerin hasarlı kaplarda bekletilmemesi büyük önem taşıyor. Öte yandan, temizlik sırasında metal fırçalar veya sert teller kullanmak koruyucu tabakayı bozarak ağır metallerin sızmasına davetiye çıkardığı için bu tür uygulamalardan kaçınılması öneriliyor.

SAĞLIĞI HIZLA KÖTÜYE GİTTİ VE CAN VERDİ

Zehirlenmenin etkileri maalesef geri döndürülemez boyuttaydı. Kazadan sonra sağlığı hızla kötüye giden adam, beynindeki hasar nedeniyle demans benzeri belirtiler göstermeye başladı ve yutkunma refleksini kaybedince gelişen zatürre sonucu, o meşhur trafik kazasından sadece bir yıl sonra hayatını kaybetti. Bugün bu vaka, "bir şey olmaz" diyerek yıllarca kullanılan eski mutfak gereçlerinin ne kadar büyük bir risk taşıdığının en acı kanıtı olarak tıp literatüründeki yerini koruyor.