CHP Genel Başkanı Özgür Özel'le konuşan 20 yıllık AKP üyesi Kırşehirli vatandaş, "Şu ana kadar hep oyumu AK Parti'ye verdim. Şu an ekmek alacak durumda değilim." dedi. Vatandaş bundan sonra AKP'ye oy vermeyeceğim dedi.

"20 yıldır AKP'ye üyeyim konuşacaklarım var" diyen Kırşehir emekli vatandaş, "Şu ana kadar hep oyumu AK Parti'ye verdim. Şu an ekmek alacak durumda değilim. Emekliyim, iki tane çocuk okutuyorum. Çocuklarımın eğitim masrafını karşılamak için nakliyecilik yapıyorum bu yaştan sonra." ifadesini kullandı.

Emekli vatandaş sözlerine şöyle devam etti:

31 yıl esnaflık yaptım maaşım 16 bin TL. Karşılığında geçinemez duruma geldim. AK Parti'ye hala üyeyim ama bundan sonra AK Parti'ye oy vermeyeceğim. Basının huzurunda konuşuyorum. Bizi bitirdi, adım atacak halimiz kalmadı.