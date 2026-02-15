Radyo canlı yayınında kocasının aynı zamanda erkek kardeşi olduğunu öğrenen Adriana, ilk şoku atlatmakta zorlandı. "Bana bunu söylediğinize inanamıyorum, Leandro benim kocam" diyerek gözyaşlarına boğulan genç kadın, eşinin bu gerçekten sonra kendisini istemeyeceğinden korktuğunu dile getirdi. Çift, annelerinin isminin aynı olduğunu bilmelerine rağmen, ismin yaygın olması nedeniyle bunun sadece bir tesadüf olduğunu düşündüklerini itiraf etti.



Ancak DNA testleri ve canlı yayındaki yüzleşme gerçeği ortaya çıkardı. Yaşadıkları travmaya rağmen Mirror gazetesine konuşan çift, bu durumun Tanrı'nın takdiri olduğunu belirterek; "Bizi ayıracak tek şey ölüm. Eğer bunu baştan bilseydik elbette her şey farklı olurdu ama biz birbirimize aşık olduk" ifadelerini kullandı.

ANNEYİ SUÇLAMADILAR

Ortaya çıkan bu sarsıcı gerçeğin ardından acil bir aile toplantısı düzenleyen Adriana ve Leandro, çevrelerinin ne düşüneceğini umursamadan karı-koca olarak kalmaya devam edeceklerini yakınlarına duyurdu. Birlikte kurdukları hayattan ve gelecek planlarından vazgeçmeyeceklerini belirten ikili, kendilerini bebekken terk eden annelerine karşı da öfke duymuyor. Aksine, anneleriyle birkaç kez görüştüklerini belirten çift, onu suçlamak yerine en kısa sürede bir araya gelerek geçmişin yaralarını sarmayı planlıyor.