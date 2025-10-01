Şirket, Almanya, İsviçre, İtalya, Japonya, İsrail ve Çin gibi ülkelerden dünya çapında bilinirliği yüksek markaların Türkiye’deki temsilciliğini üstleniyordu.

MAHKEMEDEN 3 AYLIK GEÇİCİ MÜHLET

İstanbul Anadolu 3. Asliye Ticaret Mahkemesi’nde görülen davada Mediprime İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Mediprime Sağlık Hizmetleri A.Ş. için konkordato talebi değerlendirildi. Mahkeme, şirketlere yönelik 3 aylık geçici mühlet kararı verdi. Kararla birlikte 3 konkordato komiseri atandı.

Duruşmanın 19 Aralık 2025 tarihinde yapılacağı bildirildi. Mahkeme ilanında, alacaklıların yedi gün içinde itiraz edebileceği, konkordato mühleti verilmesini gerektirecek bir neden bulunmadığını delilleriyle birlikte ileri sürerek talebin reddini isteyebileceği hatırlatıldı.

SEKTÖRDE KÖKLÜ BİR GEÇMİŞE SAHİP

Mediprime Pharma, yaklaşık 20 yıllık tecrübesiyle Türkiye’nin önde gelen sağlık şirketleri arasında yer alıyordu. Şirket, bugüne kadar Türkiye genelinde yaygın bayi ağı ve uzman kadrosuyla hizmet verirken, 2021 yılı itibarıyla ilaç sektörüne de adım atmıştı. Ancak son dönemde yaşanan ekonomik sıkıntılar ve piyasa koşulları, şirketi konkordato sürecine sürükledi.