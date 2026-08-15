Deniz, kum ve güneş denildiğinde zihninizi süsleyen o sessiz, huzurlu sahil manzaralarını tamamen unutun. Çin'in Shenzhen kentinde yer alan Dameisha Plajı, yaz aylarında serinlemek isteyen devasa insan kitlelerinin akınına uğrayarak ezberleri bozuyor. Sahilde hareket etmenin bile imkânsız hale geldiği bu noktada, denizin ve kumun üzeri adeta insan seliyle kaplanıyor.

AYNI ANDA 200 BİN KİŞİ DENİZE GİRİYOR

Yaklaşık 100 bin metrekarelik kum alanına sahip olan ve 1,8 kilometre uzunluğundaki halka açık Dameisha Plajı, özellikle sıcak yaz günlerinde ve hafta sonlarında inanılmaz bir yoğunluğa sahne oluyor. Bazı günlerde anlık ziyaretçi sayısının 200 bin kişiye kadar ulaştığı belirtilirken, insanların suya ulaşmakta dahi güçlük çektiği anlar sosyal medyada viral oluyor.

SAHİLDE İĞNE ATSAN YERE DÜŞMÜYOR

Peki, yüz binlerce insan neden aynı noktaya akın ediyor? Bu aşırı ilginin arkasındaki en büyük etken ulaşım kolaylığı ve sahilin tamamen ücretsiz olması. Bölgeye hizmet veren çok sayıda otobüs hattının yanı sıra metro istasyonunun da hemen sahilin dibinde yer alması, hem şehir halkının hem de turistlerin bu noktayı birinci tercih yapmasına yol açıyor.

DENİZE GÜNLÜK KOTA GETİRİLDİ

Aşırı kalabalığın yarattığı tehlike ve karmaşanın önüne geçmek isteyen Shenzhen yönetimi, radikal tedbirler almak zorunda kaldı. Mayıs ve ekim ayları arasında sahile günlük maksimum 80 bin kişi kabul ediliyor. Plajın tadını çıkarmak isteyenlerin ise gitmeden önce zorunlu çevrim içi rezervasyon sisteminden kayıt oluşturması gerekiyor.

KALABALIĞA RAĞMEN CAZİBESİNİ YİTİRMİYOR

80 bin kişilik resmi kota bile kulağa oldukça yüksek gelse de geçmişte yaşanan 200 bin kişilik rekor yoğunluklar sahilin sıra dışı ününü beslemeye devam ediyor. Altın renkli kumsalı, yürüyüş parkurları ve meşhur Wish Tower (Dilek Kulesi) seyir noktasıyla öne çıkan sahil, iğne atsan yere düşmeyen kalabalığına rağmen popülerliğinden hiçbir şey kaybetmiyor.