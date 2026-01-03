MASAK’ın 1 Ocak’ta yürürlüğe girmesi planlanan yeni düzenlemesi ertelendi.

Buna göre 200 bin TL ve üzerindeki para transferlerinde gönderim nedeni ile paranın kaynağına ilişkin açıklama zorunluluğu, üzerinde çalışmaların sürmesi gerekçesiyle ileri bir tarihe bırakıldı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı MASAK tarafından hazırlanan tebliğ kapsamında, yılbaşından itibaren EFT, havale ve nakit işlemlerinde 200 bin TL ve üzeri tutarlar için açıklamalı beyan istenmesi öngörülüyordu.

Taslağa göre 200 bin TL’yi aşan işlemlerde beyan şartı uygulanacak, 2 milyon TL üzerindeki transferlerde “Nakit İşlem Beyan Formu” doldurulacaktı.

20 milyon TL’yi geçen işlemlerde ise formun ayrıntılı açıklamalar ve dayanak belgelerle desteklenmesi planlanıyordu.

Ancak 1 Ocak’ta yürürlüğe girmesi beklenen düzenleme için yeni bir karar alındı.

Uygulama hakkında çalışmaların bir süre daha devam edeceği, bu nedenle yürürlük tarihinin ertelendiği belirtildi.

Düzenlemenin, suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanıyla mücadele kapsamında para transferlerinde izlenebilirliği artırmayı amaçladığı ifade edildi.