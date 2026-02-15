Tedavüle çıktığı 2009 yılında vatandaşları kral gibi hissettiren, baklavadan ete her türlü gıda ürününün kilo kilo alınabildiği 200 TL, yıllar içerisinde enflasyona yenik düştü. Ocak 2009’da uçak bileti alınabilen 200 TL’nin bugünkü karşılığı 9 liranın bile altına inerek 8.7 TL oldu.

ET, BAKLAVA ALINIYORDU

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Ocak 2009-Ocak 2026 döneminde resmi enflasyon yüzde 2.189 oldu. 17 yılda fiyatların yaklaşık 23 kat artmasına rağmen 200 TL’den daha büyük banknotlar basılmadı. Bu nedenle Ocak 2009’da tedavüle çıkan 200 TL’nin satın alma gücü açısından bugünkü karşılığı 4 bin 579 TL’ye kadar ulaştı. Bir başka ifadeyle Ocak 2009’da alınan ürünleri bugün 200 TL ile satın almak için cebimizde yaklaşık 23 adet banknot taşımamız gerekiyor.

TÜİK’e göre Ocak 2009’da baklavanın ortalama kilogram fiyatı 14.98 lira seviyesindeydi. 200 TL ile o dönem 13 kilogram baklava alınabilirken bugün mağazaya gidildiğinde kiloyla değil, gramla yetinmek zorunda kalınıyor. TÜİK’e göre Ocak 2009’da ortalama dana eti fiyatı 16.07 TL, tavuk eti 4.43 TL, balık 8.73 TL, sucuğun kilogramı da 25.48 TL’ye satılıyordu. Bugün ise tek bir 200 TL ile et veya sucuk almak artık mümkün değil. 2009’da ortalama ekmek fiyatı 2.12 TL seviyesindeydi. O dönem 94 adet ekmek alınan 200 TL’yle bugün yalnızca 10 ekmek alınabiliyor.

Benzer şekilde 2009’un Ocak ayında ortalama uçak bileti fiyatı 197.91 TL seviyesindeydi. 2009’da uçak bileti alınabilen 200 TL ile indi-bindi ücretinin 210 TL’ye çıkarılmasıyla artık taksiye bile binilemiyor. Markette ise en fazla 1.5 kilogram salatalık alınabiliyor.

Hafta sonu tatile çıkmak mümkündü

TÜİK verilerine göre 2009’un ocak ayında erkek takım elbisesinin ortalama fiyatı 204.88 TL, yurt içi hafta sonu gezi turları ise 176.66 TL seviyesindeydi. Yani o dönem neredeyse takım elbise alınabilen, hafta sonu tatile çıkabilen 200 TL ile artık markette bir poşeti doldurabilmek bile imkansız oldu. Ocak 2009’da 200 TL ile yaklaşık 5 gram altın veya yaklaşık 131 dolar satın almak mümkündü. Bugün ise bir adet 200 TL ile kuyumcularda işlem yapmak imkansız hale geldi. Benzer şekilde bugün 200 TL, 5 dolara bile karşılık gelmiyor.