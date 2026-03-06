İktidar anneleri 200 liraya muhtaç etti. Türkiye Aile ve Sosyal Hizmetler Ba­kanlığı, ihtiyaç sahibi anne adaylarına, bahşiş olarak verilen 200 liralık yardım yapıyor. Ödemeler 2 ayda bir gerçekleşiyor. Bu yar­dımdan faydalanmak için ise 803 bin kadın kuyruğa girdi.

ÖDEME 2 AYDA 1

CHP Erzincan Milletvekili Mus­tafa Sarıgül, “Anne adaylarına hamilelik süresince gebelik kont­rollerini yaptırması halinde ay­lık 200 lira ve doğumu hastane­de gerçekleştirirse de bir defalık 500 TL veriliyor. Daha da vahimi 2025 yılında bir yılda bu desteği 803 bin anne aldı. İnsanlar artık yoklukla karşı karşıya” dedi. Mustafa Sarıgül, sosyal güvence­si olmayan, ihtiyaç sahibi ailele­re ilk ve ortaokuldaki çocuklara verilen yardımların oldukça düşük olmasını da eleştirdi. Sarı­gül şu ifadeleri kullandı:

“1 milyon 525 bin kişiye ilköğretimdeki erkek çocuğu için 90 TL, kız öğrenci için 100 TL ve ortaöğretimde erkek çocuğu için 130 TL kız çocuğu için 150 TL aylık verildi. 90 ve 100 TL’lik desteklerle çocuk kalem silgi dahi alamıyor. Üstelik ödeme-ler 2 ayda bir yapılıyor. 2026 yılına ilişkin belirlenen yeni tutarlar ise 270 TL-300 TL oldu. Aylık 200 bin çocuğa verilen destek bugün sadece 1 gün için Osmangazi Köprüsünün işletmecisine ödeniyor.”