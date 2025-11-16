Hakkari'de Van yönüne giden kamyonetin sürücüsü, dağdan kopan kaya parçalarından kurtulmak için ani manevra yaptı.
200 METRE YÜKSEKLİKTEN SUYA DÜŞTÜLER
Bu sırada kontrolün kaybolduğu kamyonet, yaklaşık 200 metre yükseklikten Zap Suyu'na yuvarlandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, polis, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kamyonette sıkışan kişilere botla ulaşıldı.
EKİPLER KURTARDI
Ekipler, araçtaki 4 kişiyi yaralı olarak çıkarttı. Yaralılar, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Hakkari Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.
YARALILARDAN 2'Sİ ÖLDÜ
Hakkari Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan yaralılardan kamyonet sürücüsü Macit Dayan ile Sıtkı Dayan doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.
Diğer 2 yaralının ise sağlık durumunun iyiyi gittiği belirtildi.