Mardin’de düzenlenen bir düğün töreni, takı merasiminde yaşanan sıra dışı anlarla sosyal medyada gündem oldu. Damat için hazırlanan özel takı seti, bu kez altın ya da para kuşağı değil; tamamen 200 TL banknotlardan yapılmış miğfer ve yelek oldu.

Takı töreni sırasında yakınları tarafından damadın üzerine yerleştirilen 200 TL’lerden oluşan miğfer ve yelek, davetlilerin hem şaşkınlığı hem de ilgisiyle karşılandı. Renkli görüntüler kısa sürede telefonlarla kaydedilerek sosyal platformlarda paylaşılınca çok sayıda kullanıcı yorum yaptı.

Bazı kullanıcılar geleneksel takı merasimine “yaratıcı bir dokunuş” yapıldığını söylerken, bazıları da yüksek maliyetli bu uygulamanın son dönemde artan düğün takı trendlerinin bir yansıması olduğunu ifade etti.