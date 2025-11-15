Dijital paralar yaygınlaşmaya başlarken kağıt paralar tarihe karışmaya doğru ilerliyor. 200 TL'nin en büyük banknot olmasından dolayı yeni banknotun basılması gerektiği halk arasında konuşulsa da konu ile ilgili herhangi bir çalışma yer almıyor.

BAŞKAN KARAHAN AÇIKLADI

Geçtiğimiz günlerde Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, yeni banknot basılmamasına dair, "Kayıt dışı ekonominin kayıt içine geçişi için önemli bir unsur oluşturduğundan biz mevcut durumdan memnunuz" dedi.

PİYASA UZMANINDAN DİJİTAL PARA AÇIKLAMASI

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, dijital paraya geçiş sürecinin hız kazanacağına dikkat çekerek, dünyanın yeni bir dönüşümün içinde olduğunu belirtti. Memiş, "Merkez Bankası (TCMB) üçüncü faz denemesini başarılı bir şekilde tamamladı. Yakın gelecekte dijital paralara geçiş süreci başlayacak" şeklinde konuştu.

Kağıt paranın artık tedavülden kalkacağını söyleyen Memiş, şu ifadelere yer verdi:

"2030 yılına kadar kağıt para kullanımının büyük ölçüde sona ermesi bekleniyor. Bu nedenle Türkiye’de 200 TL’lik banknotun değerinin artırılmaması (örneğin 500 TL veya 1000 TL’lik banknot basılmaması) dijital paraya geçişin bir göstergesi. Kayıt dışı ekonomiyi önlemek, paranın transferini takip etmek ve herkesin dijital sistemlere mahkum olmasını sağlamak amacıyla kağıt para tedavülden kalkıyor"

"200 TL'LİK BANKNOT YERİNE..."

Avrupa Merkez Bankası'nın 6 yıl önce 500 Euro'luk banknotların üretimini durduğunu anımsatan Memiş, 2026'da 200 Euro'luk banknotların üretimini sonlandırılmasının planlandığını dile getirdi.

Türkiye'nin benzer bir sürece girebileceğini vurgulayan Memiş,şu ifadelere yer verdi:

"ABD’de ise en yüksek banknot olarak 100 dolar kalacak. Türkiye'de 200 TL’lik banknot yerine maksimum 100 TL’lik banknot basılabilir. Türkiye’de dijital bankacılık lisansları verildi ve geleneksel bankacılık modeli değişmeye başladı."