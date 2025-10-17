İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü geniş çaplı soruşturma kapsamında, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) iç denetiminde tespit edilen usulsüzlüklerle ilgili yeni gelişmeler yaşandı. Ana hissedarı olduğu Bankalararası Kart Merkezi’nde (BKM) 100 milyon TL’yi aşan kamu zararı belirlenirken, aralarında eski Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Emrah Şener’in de bulunduğu 8 kişi tutuklandı. Şener’in imzası 200 liralık banknotların üzerinde yer alıyor.

BKM İhalelerinde Usulsüzlük İddiası

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Ekonomik Suçlar Bürosu, TCMB’nin 6 Aralık 2024 tarihinde yaptığı suç duyurusunun ardından harekete geçti. Soruşturma kapsamında, BKM ve bağlı kuruluşlarda gerçekleştirilen çeşitli ihalelerde ciddi usulsüzlükler tespit edildi.

İddialara göre, 2023 yılında düzenlenen “Çipli Plastik Kart Alımı İhalesi” ile “Troy İçin Spesifikasyon ve Applet Yazılım Geliştirme İhalesi” sürecinde mevzuata aykırı işlemler yapıldı. Ayrıca Boğaziçi Teknoloji Transfer Ofisi A.Ş. ve Be Bold Reklam Tasarım Yazılım Ticaret Limited Şirketi üzerinden ihalesiz hizmet alımları gerçekleştirildi.

Yurt dışında öğrenim gören öğrencilere bilimsel araştırma karşılığında yemek kartlarıyla yapılan ödemeler ve eski BKM Genel Müdürü Baran Aytaş’a tahsis edilen kurumsal kredi kartının kullanımına dair usulsüzlükler de soruşturmanın kapsamına dahil edildi.