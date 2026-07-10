Yüzlerce yıl boyunca depremlere rağmen ayakta kalmayı başaran yapı, İnka İmparatorluğu'nun başkenti Cusco'yu koruyan savunma sisteminin önemli bir parçasıydı. Günümüzde UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Sacsayhuamán, her yıl dünyanın dört bir yanından gelen ziyaretçileri ağırlıyor.

DEV TAŞLAR YAPBOZ GİBİ BİRBİRİNE BAĞLANIYOR

Sacsayhuamán'ın en dikkat çeken özelliği, birbirinden farklı şekillerde yontulan dev taş blokların harç kullanılmadan kusursuz şekilde bir araya getirilmiş olması. Bazı bloklar 8 metreden daha yüksek ve 200 tonun üzerinde ağırlığa ulaşıyor.

Taşlar o kadar hassas yerleştirilmiş durumda ki, blokların arasına ince bir bıçak ya da kağıt parçası bile girmiyor. Araştırmacılar, İnka ustalarının her taşı bulunduğu yere özel olarak şekillendirdiğini ve bu sayede blokların birbirini kilitleyen bir yapıya kavuştuğunu belirtiyor.

DEPREMLERE KARŞI YÜZYILLARDIR DİRENİYOR

İnka mühendisleri, duvarları düz değil zikzak şeklinde tasarlayarak yapının dayanıklılığını artırdı. Harç kullanılmaması sayesinde taş bloklar deprem sırasında hafifçe hareket edebiliyor, sarsıntı sona erdiğinde ise yeniden eski konumlarına oturuyor. Bu sistem, duvarların yıkılmasını büyük ölçüde önlüyor.

Sacsayhuamán'ın inşasında kullanılan taşların büyük bölümünün kilometrelerce uzaklıktaki ocaklardan getirildiği düşünülüyor. Tekerlek, demir aletler ve yük hayvanları kullanılmadan bu dev blokların nasıl taşındığı ise hâlâ arkeolojinin en çok tartışılan konularından biri olmaya devam ediyor. Bu nedenle Sacsayhuamán, yalnızca İnka medeniyetinin değil, dünyanın en etkileyici antik mühendislik başarılarından biri olarak gösteriliyor.