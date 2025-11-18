İstanbul'un en lüks semtlerinden Tarabya'da yer alan tarihi yalı ve 10 dönümlük arazisi, 18 yıl süren hukuk mücadelesinin ardından ekim ayının son günlerinde İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından Rus mirasçılarına bırakıldı.

1868 yılında bir Rus elçilik çalışanı tarafından satın alınarak uzun yıllar boyunca Rusya'nın temsilcilik binası olarak kullanılan tarihi yalının milyonlarca dolar değere ulaşması, davanın Türkiye'nin yanı sıra Rusya'da da gündeme taşınmasına neden oldu.

Rus elçilik çalışanı Nikola İsveçin tarafından satın alınan yalıya ilişkin davada Osmanlı İmparatorluğu döneminden bu yana çok sayıda belge incelenirken, piyasa değerinin 1,5 milyar liranın üzerinde olduğu düşünülen yalının, 1868 yılında yalıyı satın alan Rus elçilik çalışanın ailesine verilmesine hükmedildi.

ÜST MAHKEME KARARI BOZDU

Sabah'ın haberine göre, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 6. Hukuk Dairesi, dosyayı yalnızca 20 gün gibi oldukça kısa bir süre içinde sonuçlandırarak yerel mahkeme kararını bozdu.

Karara gerekçe olarak, mahkeme sürecinde tarafların dinlenmemesi şerhi düşülürken, bu nedenle ispat hakkının kısıtlandığı belirtildi. Ancak kararın içeriğinde, yıllar boyunca yüzlerce sayfa beyan verildiği, tarafların duruşmalara katıldığı, onlarca müzekkere ve bilirkişi raporu sunulduğunun bizzat mahkeme tarafından da kabul edildiği anlatıldı. Dosyada 7'den fazla duruşma yapıldığı, tarafların defalarca dilekçe sunduğu, yargılamanın her aşamasında tüm kurum ve müdahillerin bilgilendirildiği belgelerle sabit olmasına rağmen "dinlenmediler" gerekçesinin hukuk çevrelerinde şaşkınlığa yol açtığı kaydedildi. Karar ile 18 yıldır devam eden yargılamada başa dönüldü. Dosya yeniden 20. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne gönderilecek. Böylece Boğaz'ın bu en tartışmalı mülküyle ilgili hukuk mücadelesi, yıllar süren belgeli incelemelere ve kesinleşmiş tespitlere rağmen yeniden başlayacak.

RUSYA'DA ENDİŞE YARATAN 'EMSAL' TARTIŞMASI



İstanbul Boğazı'nın en değerli noktalarından biri olan Tarabya'daki tarihi yalının miras davası Rusya'da da gündem oldu. Yaklaşık 200 yıllık tarihi yalının kime kalacağı konusu tartışılıyor.

Rus basınında yapılan değerlendirmelerde, "1917 devriminden önce Rus diplomatlarına ait mülklerin torunları tarafından geri alınması girişimleri ülkede neredeyse hiç başarıya ulaşmıyor" ifadeleri yer aldı. Nadmitov, Ivanov & Partnerler hukuk firmasının yöneticisi Aleksandr Nadmitov, Rusya'da devrim öncesi gayrimenkullerin iadesine ilişkin, "Başarılı örneklerin neredeyse hiç bulunmadığını" söyledi. ILM şirketinin yöneticisi Andrey Lukişev ise, 1917 öncesine ait mülkiyet zincirini kanıtlayacak belgelerin toplanmasının neredeyse imkânsız olduğunu, davaların uzun ve masraflı geçtiğini, ayrıca hukuk sisteminde "yıkıcı emsal" tehlikesi yaratabileceğini belirtti.