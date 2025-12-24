İngiltere'de "piyangoyu kazanan ama kaybeden adam" olarak hafızalara kazınan Michael Carroll, 2002 yılında henüz 19 yaşındayken İngiliz Ulusal Piyangosu'ndan kazandığı 9 milyon 736 bin sterlinlik dev ikramiyeyle ülke gündemine oturdu.

O dönem yarı zamanlı çöp toplayıcısı olarak çalışan Carroll, bir anda İngiliz magazin basınının en çok konuşulan isimlerinden biri haline geldi. Tabloid gazeteler onu "Lotto Lout" (Piyango Serserisi) ve kendi ifadesiyle "Chav'ların Kralı" olarak tanıttı.

BANKA HESABI BİLE YOKTU

Carroll, piyangoyu kazandığında banka hesabının dahi olmadığını, hesap açmak için başvurduğu ünlü banka Coutts'un ise talebini reddettiğini açıkladı. Bu durumu, geçmişteki kabartmalı suç kaydına bağladı. Kendisi ayrıca disleksi ve ADHD hastası olduğunu, okulu neredeyse okuma yazma bilmeden bitirdiğini söyledi.

"ABARTILI HARCAMAM" DEDİ SERVETİ ERİTTİ

Piyangoyu kazandıktan sonra yaptığı ilk açıklamada sade bir hayat istediğini, sadece göl kenarında üç odalı bir ev alıp balık tutmak istediğini söyleyen Carroll, kısa sürede bu sözlerin tam tersini yaptı.

Lüks evler, süper arabalar, mücevherler, partiler... Servetinin büyük kısmı bu harcamalarla eridi. Rangers taraftarı olan Carroll, kulüple bağlantılı finans şirketleri üzerinden 1 milyon sterline kadar yatırım yaptı.

AİLESİNE MİLYONLAR DAĞITTI

Carroll, annesine, teyzesine ve bir kız kardeşine kişi başı 1 milyon sterlin verdiğini açıklasa da yanlış yapılandırılmış bir yatırım bondu nedeniyle yüksek ceza kesintileriyle karşılaştı ve 2003'ten itibaren bu fondan geçinmek zorunda kaldı.

2005'te ünlü bir boks maçına çıktı, maç berabere bitti. Aynı yıl alkollüyken arabasından çelik bilyeler fırlatarak 32 aracın ve dükkânın camını kırdığı gerekçesiyle toplum karşıtı davranış emri (ASBO) aldı.

2006'da ise kavga (affray) suçundan 9 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkemede, 1997'den bu yana 42 sabıkası olduğu açıklandı.

"NEREDEYSE BEŞ PARASIZ KALDI"

BBC, 2006 yılında Carroll'ın servetinin neredeyse tamamını tükettiğini duyurdu. Carroll bu iddiaları bir süre reddetse de hayat standardı hızla düştü. Aynı yıl hayatını anlatan "Careful What You Wish For" (Dikkat Ne Dilersen) adlı otobiyografisi yayımlandı.

YENİDEN ÇÖPÇÜ OLDU

Yıllar sonra sessizce gündeme gelen Carroll, 2010 yılında eski mesleği olan çöp toplayıcılığına geri döndü. Yaptığı açıklamada ise dikkat çeken bir cümle kurdu:

"Kazandığım parayı nasıl harcadığımdan pişman değilim."