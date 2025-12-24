2000'li yıllara damga vuran "Ned's Declassified School Survival Guide" dizisiyle yıldızı parlayan ABD'li oyuncu Tylor Chase, o dönemler geniş kitlelere adını duyurmuştu. Gelecek vaat eden çocuk oyuncular arasında yer alan Chase'in şimdi ki yaşantısını gören büyük şaşkınlık yaşıyor.

Uzun süredir ekranlardan uzak duran ABD'li oyuncu, Los Angeles sokaklarında 'evsiz' olarak hayatını sürdürüyor. Ünlü oyuncunun bu hali rol arkadaşlarını da derinden üzdü.

SOKAKLARDA YAŞADIĞI ORTAYA ÇIKTI

Şimdilerde 36 yaşında olan Tylor Chase, yıllar sonra ilk kez bir sokak videosunda görüntülendi. Los Angeles'ta çekilen bir video ile gündeme gelen Chase'in sokaklarda yaşadığı ortaya çıktı.

Görüntülerde oldukça bakımsız ve zor durumda olduğu görülen ünlü oyuncunun bu hali sosyal medyada da çok konuşuldu.

Çekilen videoda, ünlü yıldıza Disney Channel'da rol aldığına soruluyor. Chase de Nickelodeon'da yer aldığını ve "Ned's Declassified School Survival Guide" dizisinde oynadığını söylüyor.

ROL ARKADAŞLARI İNANAMADI

Chase'in bu hali hayranları kadar arkadaşlarını da üzdü. Görüntüleri izleyen eski rol arkadaşları peş peşe açıklamalar yaptı. Devon Werkheiser ve Daniel Curtis videoyu ilk izlediklerinde büyük bir şok yaşadığını söyledi. Görüntülerin kendisinde derin bir sarsıntı yaşadığını ifade eden Lee üzüntüsünü dile bu sözlerle dile getirirken diğer rol arkadaşı Werkheiser da Chase'i bu halde görmenin son derece zor olduğunu ifade etti.