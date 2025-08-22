Burdur'un Ağlasun ilçesinde, Toros Dağları'nın eteklerinde 1.600 metre yükseklikte yer alan Sagalassos Antik Kenti, görkemli yapıları ve tarihiyle görenleri kendine hayran bıraktırıyor. Binlerce yıllık geçmişiyle Anadolu'nun en iyi korunmuş antik yerleşim yerlerinden biri olan ve Dağların kenti olarak bilinen Sagalassos son yıllarda turist akınına uğramaya başladı.

Bu kentin tarihi MÖ 3.000'lere kadar dayanıyor ve Büyük İskender'in MÖ 333'teki Anadolu seferinde kuşatıp ele geçirdiği şehirlerden biri. Bu şehir Roma ve Bizans dönemlerinde de önemini korudu. İhtişamlı yapılarıyla dikkat çeken Sagalassos, Roma İmparatorluğu'nun dönemin zenginliğini günümüze kadar taşımayı başardığı şehir.

2000 YILDIR ÇEŞMESİNDEN SU AKIYOR

Ziyaretçilere açık olan bu antik kent, Antoninler Çeşmesi, 9 bin kişilik tiyatro, Roma hamamı, agora, kütüphane ve anıtsal mezarlar dikkat çekiyor. Yaklaşık 1.800 yıl önce inşa edilen Antoninler Çeşmesi, restorasyon çalışmalarıyla yeniden su akıtacak şekilde hayata döndürüldü. Çeşmeden 2000 yıldır su akıyor. Bazı ziyaretçiler ise suyun şifalı olduğunu düşündüğü için bidonlarla su taşıyor.

Sadece mimarisiyle değil aynı zamanda antik dönemin en önemli seramik merkezlerinden de biri olan Sagalassos, bu özelliğiyle Akdeniz dünyasında önemli bir ticaret noktası haline gelmişti. Kazı çalımaları, 1990'lardan bu yana Belçika'daki Leuven Katolik Üniversitesi’nin öncülüğünde sürdürülüyor. 2009 yılında UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’ne alınan Sagalassos, hem tarihi hem de doğal güzellikleriyle yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgisini çekiyor.

Toroslar'ın zirvesinde tarihle buluşmak isteyenler için Sagalassos, eşsiz bir açık hava müzesi niteliği taşıyor.