Orta Doğu, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran ile yaşadığı gerilimin ardından son yılların en büyük askeri sevkiyatına sahne oluyor. Açık kaynak istihbarat verilerine göre, dev uçak gemisi Gerald R. Ford’un (CVN-78) Akdeniz’e ulaşmasının ardından hava gücü takviyeleri de hız kesmeden devam ediyor. Uzmanlar, lojistik hazırlığın "savaşın habercisi" olduğunu belirtiyor.

2003 IRAK İŞGALİNDEN BU YANA EN BÜYÜK YIĞINAK

Siyaset bilimci Prof. Dr. Robert Pape, X (eski adıyla Twitter) üzerinden yaptığı değerlendirmede, bölgedeki ABD hava gücünün ulaştığı seviyeye dikkat çekti. ABD’nin toplam hava gücünün yüzde 40 ila 50’sini Orta Doğu’ya yönlendirdiğini öne süren Pape, bu tablonun 1991 Körfez Savaşı ve 2003 Irak işgali öncesindeki manzarayla benzerlik taşıdığını ifade etti. Pape, "ABD, potansiyel bir düşmana karşı hiç bu kadar büyük bir güç konuşlandırıp da saldırı başlatmaktan vazgeçmedi" uyarısında bulundu.

F-22 VE AWACS UÇAKLARI BÖLGEYE AKIYOR

Askeri sevkiyatın detayları, durumun ciddiyetini gözler önüne seriyor. Virginia’daki Joint Base Langley-Eustis Üssü’nden kalkan 12 adet F-22 hayalet savaş uçağı, Atlantik’i aşarak Britanya üzerinden Orta Doğu’ya doğru yola çıktı. Sevkiyata ayrıca altı adet E-3 Sentry AWACS havadan komuta ve kontrol uçağı da eşlik ediyor. Uçuş takip verilerine göre, dünya genelinde en çok izlenen hava trafiğinin neredeyse tamamını ABD Hava Kuvvetleri'ne ait bu operasyonel uçuşlar oluşturuyor.

LOJİSTİK SAVAŞIN TEMELİDİR

Hava gücünün sadece savaş uçaklarından ibaret olmadığını, yakıt ikmal tankerlerinin havada sağladığı desteğin kritik bir eşik olduğunu belirten Pape, "Uzmanların bildiği üzere lojistik, savaşın temelidir" dedi. Bölgeye gönderilen ikmal uçaklarının ve havadan kontrol sistemlerinin sayısındaki artış, ABD'nin uzun süreli ve kapsamlı bir hava operasyonu hazırlığında olduğu iddialarını güçlendiriyor.