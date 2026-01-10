Siparişin verildiği dönemde cep telefonu pazarının en güçlü markalarından biri olan Nokia’ya ait cihazlar, 2011 yılında başlayan iç savaşın ardından ülkede lojistik ağların çökmesi, gümrüklerin işlemez hale gelmesi ve güvenlik sorunları nedeniyle depolarda kaldı. Sevkiyat sürecinin tamamen aksamasıyla birlikte telefonların akıbeti uzun yıllar boyunca bilinmezliğini korudu ve sipariş zamanla unutuldu.

Yıllar sonra depolardan çıkarılarak dükkâna ulaştırılan telefonlar, ilginç görüntülere sahne oldu. Kutuları açan esnaf, “Bunlar telefon mu, yoksa tarihi eser mi?” sözleriyle durumu esprili bir dille karşıladı. O anların sosyal medyada paylaşılması kısa sürede ilgi gördü.

Bir dönemin efsane modelleri arasında yer alan tuşlu Nokia telefonlar, günümüzün akıllı cihazlarıyla kıyaslandığında geçmişten kalma birer hatıra niteliği taşıyor. Olay, nostaljik yönünün yanı sıra Libya’da yıllardır devam eden savaş ortamının ticaret, lojistik ve günlük yaşam üzerindeki etkisini de çarpıcı biçimde ortaya koydu.

Uzun süreli çatışmaların sadece can ve mal kayıplarına değil, bazen yıllar sonra ortaya çıkan sıra dışı ve düşündürücü hikâyelere de yol açabildiğini gösteren bu teslimat, ülkedeki belirsizliğin sembolik örneklerinden biri olarak değerlendirildi.