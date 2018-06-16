Ayakları kesilen köpek için dünya ne tepki gösterirdi?

Bayramın birinci günü, tüm Türkiye'nin kalbini ve vicdanını sızlatan korkunç yavru köpek cinayeti akıllara, "Neden bu tür olaylar Türkiye'de daha sık yaşanıyor" sorusunu gündeme getirdi. Patileri kesilmiş halde bulunduktan sonra tedavi altına alınan fakat kısa yaşamında korkunç şiddete maruz kalan minik köpek hayatını kaybetti. Amerika'dan Avrupa'ya Afrika'dan Asya'ya dünyanın farklı ülkelerinde hayvanlara yapılan şiddet ve işkenceye ortalama ne kadar ceza verildiğini derledik.

Sakarya’nın Sapanca ilçesinde ormanlık alanda patileri kesilmiş halde bulunan minik köpek yavrusu tüm Türkiye’nin vicdanını sızlattı. Patileri kesilmiş halde bulunduktan sonra tedavi altına alınan fakat kısa yaşamında korkunç şiddete maruz kalan minik köpek hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu konuyla ilgili, “İlk bulgular bir iş makinesinin köpeğin bacaklarını kopardığı yönünde” ifadesini kullanırken talihsiz köpeğin ameliyatını yapan veteriner, “Hayvandaki yaralara bakıldığında kesici bir aletle düz kesiklerin oluştuğu belli. Burada bizim düşüncemiz kemikleri kırabilecek tarza balta gibi aletler olabileceği. Düzensiz kesikler yok. Bu da bize insan tarafından yapıldığını gösteriyor” demişti.

Gerek siyasetçiler gerekse de sosyal medya kullanıcıları bu yaşanan dehşete tepkisiz kalmazken, minik köpeğe uygulanan şiddet akıllara, “Neden bu tür olaylar Türkiye’de sık sık yaşanıyor” sorusunu gündeme getirdi. Amerika’dan Asya’ya Avrupa’dan Afrika’ya farklı ülkelerdeki hayvana karşı şiddet uygulayanları cezalandıran yasaları derleyince, Dünya’nın aslında çok sert yaptırımlar alarak bu durumun önüne geçmeye çalıştığı görülüyor.

İsviçre

Belki de hayvanları koruyan en kapsamlı yasalara sahip ülke olan İsviçre’de hayvanlara uygulanan şiddet, hayvanın onurunu bozduğu, rezil ettiği ve anksiyeteye neden olduğu gerekçesiyle cezalandırılabiliyor. 3 yıla kadar hapis cezasının verilebildiği bu gibi durumlarda yaklaşık 20.000 İsviçre Frangı (94.775 TL) para cezası da kesilebiliyor.

Fransa

Fransa’da fiziksel ya da şiddet uygulayan kişilere 2 yıla kadar hapis cezası veriliyor ve yaklaşık 30.000 euro para cezası kesilebiliyor. Canlılara şiddet uygulayanlara hayvanlardan 5 yıl uzak durma ve hayvanlarla çalıştırılmama cezaları verilebiliyor.

Güney Kore

Güney Kore’de canlıların vücuduna kalıcı hasar vermek ya da ilaç vererek zehirlemek suç kapsamına giriyor. Yaklaşık 8539 dolar ceza verilirken, bunun yerine 1 yıl hapis cezası ihtimali de bulunuyor.

Zimbabve

Resmi olarak hayvanları koruyan özel bir yasa olmamasına rağmen Afrika ülkesi Zimbabve’de bir canlıya işkence yapan ya da şiddet uygulayan kişiden veteriner, polis ya da zabıta masrafları tahsil ediliyor. Bunun yanı sıra ilk defa bir canlıya şiddet uygulayan kişiye 200 dolar para cezası ya da 6 aya kadar hapis cezası verilirken, sonraki suçlarda bu cezalar 400 dolar veya 1 yıl hapis cezası olarak artıyor.

ABD

ABD yasalarına göre her eyaletin canlılar için ayrı kanunları var. Hayvan kavramı, “İnsan haricinde herhangi bir canlı” olarak tanımlanırken, bu canlının evcil ya da vahşi olması ya da sahipli ya da sahipsiz olması fark etmiyor. Bir canlıya zarar vermek 1000 dolar veya 1 yıl hapis cezasına sebep olurken, “bir canlıya sadistçe zarar vermek” 5000 dolar ceza ve 5 yıl hapis cezasına sebep oluyor.

Arjantin

Arjantin’de 14346 numaralı kanun, hayvanlara şiddet uygulayanlara 15 günden 1 yıla kadar hapis cezası verilmesini öngörüyor.

Almanya

Almanya’da hayvanlara zarar vermek 3 yıla kadar hapis cezası ve para cezasıyla cezalandırılıyor.

Mısır