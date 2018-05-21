AÖF sınav giriş yerleri açıklandı! 2018 AÖF sınav giriş belgesi nasıl çıkartılır? AÖF sınav tarihleri…

AÖF sınav giriş yerleri açıklandı! AÖF sınav giriş belgesini çıkartmak isteyen öğrenciler Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi internet sitesine akın ediyor. Öğrenciler haberimizde AÖF sınav giriş yerleri sorgulama ekranını görüntüleyebilir. Peki sınav giriş belgesi nasıl çıkartılır?

2018 AÖF sınav giriş yerleri belli oldu..26-27 Mayıs’ta gerçekleştirilecek olan AÖF sınavına girecek olan adaylar sınav giriş belgesini yanında bulundurmak zorunda. AÖF öğrencileri vize, final ve bütünleme olmak üzere üç sınava giriyor. İşte AÖF sınav giriş yerleri ve belgesi sorgulama ekranı…

SINAV GİRİŞ YERLERİ NASIL SORGULANIR?

Öğrenciler Açıköğretim Fakültesi otomasyon sistemine girerek sınav giriş yerlerini öğrenebiliyor. AÖF sınav giriş belgesini getirmeyenler sınava alınmıyor. Sınavlara hazırlanan öğrenciler final gününü iple çekiyor. İşte AÖF öğrenci girişi, sınav yerleri ve sınav giriş belgesi çıkartma ekranı…

AÖF sınav giriş yerleri resmi site üzerinden duyuruldu. Adaylar sınav giriş yerlerine “https://login.anadolu.edu.tr/login.aspx” internet sitesi üzerinden ulaşabilecek.

AÖF SINAV GİRİŞ YERİ SORGULAMA EKRANI

Yukarıdaki linke tıkladığınızda aşağıdaki ekranla karşılaşacaksınız. Gerekli alanları doldurarak AÖF sistemine giriş yapılabilir ve sınav giriş belgenizi öğrenerek, AÖF sınav giriş belgenizi çıkarabilirsiniz.

AÇIKÖĞRETİM'DE DERS TAKİBİ NASIL YAPILIR?

Anadolu üniversitesi bünyesindeki “aof e-ogrenme “ sitesinde ve diğer onlarca forum sitelerinde dersler ve sınavlarla ilgili destek verilmektedir. Anadolu üniversitesinin her ilde bürosu bulunmaktadır, bu bürolarda öğrencilere her konuyla ilgili destek verilmekte, gerekli olan tüm ders kitapları ücretsiz olarak temin edilmektedir.

AÖF FİNAL SINAV TARİHLERİ DEĞİŞTİ

Anadolu Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre;

“Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. sınıflar) ve ilk defa yapılacak olan Merkezi Sınavla Öğrenci Alan Ortaöğretim Kurumları İçin Yapılacak Sınav (8. sınıflar) tarihleri MEB tarafından 02-03 Haziran 2018 tarihleri olarak yeniden belirlenmiştir.

Bu nedenle 02-03 Haziran 2018 tarihlerinde yapılması planlanan Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2017-2018 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı tarihlerinin 26-27 Mayıs 2018 tarihlerinde yapılması kararı alınmıştır.”

SINAVA GİRERKEN GEREKLİ BELGELERİN LİSTESİ



* Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi

* Fotoğraflı ve Onaylı Kimlik Belgesi

* Fotoğraflı ve soğuk damgalı nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, süresi geçerli pasaport, zorunlu askerlik görevini yerine getirmekte olan er/erbaşlar ile askerî öğrenciler için askerî kimlik belgesi, Türkiye Barolar Birliği tarafından verilen Baro Kartı/Avukat Kimlik Belgesi, Türk vatandaşlığından izinle ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait pembe/mavi kartlar, yurt dışında yapılan sınavlarda o ülkeye ait nüfus cüzdanı niteliğindeki resmi belge bu amaçla kullanılabilir.

Açık Öğretim Fakültesi sınavlarına girecek olan öğrenciler sınav giriş belgelerini ve sınava nerede gireceklerini kontrol ediyorlar. “AÖF sınav giriş yerleri belli oldu mu?” soruları cevabını buldu, Anadolu Üniversitesi tarafından AÖF sınav giriş yerleri belli oldu. Sınav değerlendirmelerinde 4 yanlış sorunun 1 doğru cevabı götürmesi uygulaması tüm Açıköğretim Fakültelerine getirilmesinin ardından yeni öğretim döneminde de uygulanacak.