Mehmet Büyükekşi ne yapacak?

Görevini 30 Haziran'da bırakacak olan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi, bundan sonraki dönemde hükümette herhangi bir görev alma konusunun şu anda gündemde olmadığını; ancak bir teklif gelmesi durumunda, topluma faydalı olacağını düşünüyorsa kabul edebileceğini söyledi.

Büyükekşi dün akşam basınla düzenlediği veda yemeğinde gazetecilerin TİM başkanlığının ardından yeni dönemde kendisine “kabinede bir koltuk sahibi olup olmayacağı” sorusuna, “Emekli olmayı düşünmüyorum; ben işadamıyım, kendi işimin başına dönmeyi düşünüyorum” şeklinde yanıt verirken, Ankara’dan şu ana kadar bir teklif gelmediğini ve şu anda gündemde böyle bir konu olmadığını söyledi.

Büyükekşi, kendisine Ankara’dan bir görev teklifi gelirse kabul edip etmeyeceği sorusunu ise şöyle yanıtladı:

“Ben kendi yapım gereği yaptığım işlerde hiçbir zaman tribüne oynamadım, öyle bir başkan profili hiç bir zaman olmak istemedim, olmam da… Maksadımız üzüm yemek, bağcıyı dövmek olmamıştır. Onun için böyle birşey olursa, şartlara göre katkı sağlayabileceksek, topluma faydalı olabileceksek kabul ederim, fayda sağlayacaksak kabul ederiz.”

REUTERS