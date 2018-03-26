S&P ülke notu grubunu dağıttı

Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan, dünyanın büyük kredi derecelendirme kuruluşu S&P'yi Türkiye'ye verdiği olumsuz notları nedeniyle eleştiriyordu. 'Sıfırcı hoca' olarak adlandırılan S&P Global'de flaş bir gelişme yaşandı. 100'den fazla analistini işten çıkaran kredi derecelendirme kuruluşu S&P en kıdemli ülke notu analistlerinden de en az beşinin görevine son verdi. Adının açıklanmasını istemeyen bir kaynak ise, "Ülke notu grubu temelde dağıtıldı... Büyük bir karar. Sektörde lider olarak itibarın oluşturulması 25 yıl almıştı" dedi.

Bir kaynağın verdiği bilgiye göre, yeniden yapılanma kapsamında, en az 130 ülkenin kredi notunu derecelendiren yüksek prestijli ülke kredi notu birimi, bankacılık sektörüne odaklanan Finansal Hizmetler iş biriminin altına yerleştirilecek.

BÜYÜK KARAR

İşten çıkarmalar hakkında bilgi sahibi olan kaynak, görevine son verilen en kıdemli çalışanın, küresel ülke notu analisti Moritz Kraemer olduğunu söyledi. İşten çıkarılan kıdemli çalışanlar arasında Avrupa, Ortadoğu ve Afrika baş analisti Myriam Fernandez de Heredia Martinez ve Asya-Pasifik ülkelerinden sorumlu Liesl Saldanha da bulunuyor. Adının açıklanmasını istemeyen bir kaynak ise, “Ülke notu grubu temelde dağıtıldı… Büyük bir karar. Sektörde lider olarak itibarın oluşturulması 25 yıl almıştı” dedi.

İLGİLİ HABER Cumhurbaşkanı kredi kuruluşlarına yüklendi

BUNLARDA YÜZ YOK Kİ ÖZÜR DİLESİNLER

Cumhurbaşkanı Erdoğan 22.01.2018 tarihinde yaptığı konuşmada Moody’s, Standard & Poor’s ve Fitch Ratings gibi kredi derecelendirme kuruluşlarına yüklenerek, “Dünyada bir numara Türkiye… Ne oldu? Hani kredi derecelendirme kuruluşları özür dilediler mi? Bunlarda yüz yok ki dilesinler” ifadelerini kullanmıştı.İNTİKAM ALIRCASINA NOT DÜŞÜRDÜLER

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan 30.09.2016 tarihinde yaptığı konuşmada Moody's'in Türkiye'nin kredi notunu “yatırım yapılabilir” düzeyin altına düşürmesine ilişkin olarak, “Ben kredi derecelendirme kuruluşlarını çok severim, onlar da beni çok sever. ABD ziyaretinde çok önemli bir şirketin CEO’su ‘Bu CEO’ların arası sizle iyi değil.' İsim vermeyeceğim kredi derecelendirme kuruluşlarıyla ilgili, 15 gün önce ‘yatırım yapılabilir' gösterdiler. Ben buna inanmıyorum dedim. Sanki benden intikam alırcasına hop, notu düşürdüler” dedi.

REUTERS