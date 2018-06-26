Tesettür otelde bikinili fotoğraf çektirdi kriz çıktı

Anastasya Monstovich adlı Rus turistin paylaşımları haremlik selamlık otelde tartışmaya yol açtı. Rus turist Monstovich, FETÖ’den el konulan Akın İpek’e ait Marmaris’teki Angel’s Peninsula Otelde tatil yaptı ve bikinili fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı.

Ancak otel yöneticileri, “Burası tesettür oteli” deyip müdahale etti. Baskılar üzerine Rus turist, paylaşımlarını kaldırdı. Ülkesine döndükten sonra ise görüntüleri Instagram hesabına yeniden yükledi. Otelde baskı gördüğünü savunup Rusça ve İngilizce olarak yaşadıklarını aktardı. Bunun üzerine otel aleyhinde de çok sayıda yorum yapıldı.

KONUM BİLDİRMEYİN

Rus turist Monstovich paylaşımında, Tayland'da otel arayışındayken, daha uygun fiyat teklif eden Angels Peninsula'ya geldiğini belirtip, “Bana resepsiyonda, istediğim gibi hareket edebileceğimi, tesettürlülerin olduğu alanlara girmemem gerektiği söylendi. Ben de kumsalda kendi fotoğraflarımı paylaştım ama baskıyla karşılaştım'' dedi.

Otel yetkilileri ise SÖZCÜ'ye yaptıkları açıklamada, ‘' Burası muhafazakar bir mekan. Tanıtımımız da bu yönde. Misafirimiz paylaşımda bulununca, biz de kendisine konum etiketi yapmamasını söyledik. Ama yaptı ve bu paylaşımlar hedef kitlemizde tepki çekti. Yoksa kimseye kısıtlama uygulamıyoruz'' dediler.

